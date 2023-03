Mariely Colón Sánchez se convirtió este jueves en la primera precandidata que se retira del certamen Miss Universe Puerto Rico 2023.

La modelo recurrió a su cuenta de Instagram para dar la difícil noticia, sin antes agradecer a sus seguidores por el inmenso apoyo que ha recibido, a la vez que tomó el espacio para agradecer a la directora de la franquicia local, Yizette Cifredo, por ver su potencial para compartir en la etapa preliminar del concurso de belleza local.

“El motivo de esta decisión es que, durante estos momentos, me encuentro en el inicio de la culminación de mis estudios y se me hace complicado cumplir con los requisitos de tan prestigioso certamen con el cual he soñado desde que era pequeña”, reveló la joven.

No obstante, Colón Sánchez expuso que está puesta para volver a audicionar en un futuro y ser elegida nuevamente. Además, agradeció a sus colegas que siguen en la competencia y les deseó el mayor de los éxitos. “Estoy segura que, en algún futuro, volveremos a coincidir”, expresó.

Según la organización, Colón Sánchez se encuentra a punto de graduarse de un programa subgraduado de Diseño de Moda Digital, lo que esta sostuvo como una de sus metas profesionales al momento de ser presentada como una de las precandidatas.

Además, la joven trabaja como voluntaria en la Fundación Ven-Rose, que atiende a pacientes de cáncer.