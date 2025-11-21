¡Se le dio!

La puertorriqueña Zashely Nicole Alicea Rivera entró esta noche al cuadro de las 30 semifinalistas que competirán por la corona en Miss Universe 2025.

Tras dos semanas de una activa y polémica concentración en distintas partes de Tailandia, la doradeña consiguió que la Isla del Encanto clasificara por octava ocasión consecutiva en el concurso de belleza que se celebra en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, Tailandia.

Además de la boricua, estas son algunas de las otras misses que también clasificaron en el Top 30:

India – Manika Vishwakarma Guadalupe - Ophely Mezinó China - Zhao Na Tailandia - Praveenar Singh República Dominicana - Jennifer Ventura Brasil - Gabriela Lacerda Ruanda - Solange Keita Costa del Marfil - Olivia Yacé Colombia - Vanessa Pulgarín Holanda - Nathalie Yasmin Cuba - Lina Luaces Bangladés - Tangia Zaman Japan - Kaori Hashimoto

Las reinas tendrán que desfilar una vez más en traje de baño, lo que llevará a la competencia reducirse a sólo 12 finalistas. Las beldades también volverán a derrochar elegancia en el vestido de gala, donde se espera que nuestra soberana debute un nuevo ajuar. Durante la transmisión de “Los datos son los datos” con Jay Fonseca, el asesor de imagen Edgar Ramos adelantó que la puertorriqueña llevará su cabello suelto para esta categoría.

Las concursantes que logren clasificar a las Top 5 tendrán que enfrentarse a la sección de preguntas y respuesta del comité de selección, y luchar por ser la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien conquistó la competencia el pasado año en tierra mexicana.

Para esta edición, algunos miembros del comité son la Miss Universe 2020 y talento de Telemundo, Andrea Meza, la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca, la filántropa Minie Baloyi, la Miss Universe 2005, Natalie Glebova, el periodista y escritor cubano Ismael Cala, la Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee, y el cantante filipino Louie Heredia.

Pendientes a Primera Hora para más detalles sobre Miss Universe.