¡Sigue en la lucha!

La puertorriqueña Zashely Nicole Alicea Rivera entró esta noche al cuadro de las 12 semifinalistas que competirán por la corona en Miss Universe 2025.

La doradeña, quien consiguió que la Isla del Encanto clasificara por octava ocasión consecutiva, logró mostrar seguridad y sazón en la extensa, y algo monótona, competencia en traje de bajo que se dio en el concurso de belleza que se celebra en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, Tailandia.

Además de la boricua, estas son las otras misses que también clasificaron en el Top 12:

Chile - Inna Moll Colombia - Vanessa Pulgarín Cuba - Lina Luaces Guadalupe - Ophely Mézino México - Fátima Bosch Venezuela - Stephany Abasali China - Zhao Na Filipinas - Ahtisa Manalo Tailandia - Praveenar Singh Malta - Julia Ann Cluett Costa de Marfil - Olivia Yacé

Las reinas volverán a derrochar elegancia en el vestido de gala, donde se espera que nuestra soberana debute un nuevo ajuar. Durante la transmisión de “Los datos son los datos” con Jay Fonseca, el asesor de imagen Edgar Ramos adelantó que la puertorriqueña llevará su cabello suelto para esta categoría.

Las concursantes que logren clasificar a las Top 5 tendrán que enfrentarse a la sección de preguntas y respuesta del comité de selección, y luchar por ser la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien conquistó la competencia el pasado año en tierra mexicana.

Para esta ocasión, el comité esta compuesto de figuras como la Miss Universe 2020, Andrea Meza, la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca, el pintor y artista brasileño Romero Britto, el periodista y escritor cubano Ismael Cala, la badmintonista india Saina Nehwal, la Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee, y el cantante filipino Louie Heredia.