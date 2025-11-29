A mirar la vida a través de un lente positivo y no menoscabar el logro de las mujeres con presuntas controversias caprichosas.

Esto pidió la modelo Zashely Nicole Alicea Rivera, representante de Puerto Rico en el concurso Miss Universo 2025, tras la coronación de Fátima Bosch, quien fue Miss México.

“Es triste cómo aún seguimos difamando a otra mujer por cosas que no están bajo nuestro control”, lamentó la también bailarina en entrevista con Jorge “El Molusco” Pabón, donde se expresó por primera vez sobre la situación.

PUBLICIDAD

“Es triste ver cómo quitan el mérito de una mujer por una controversia que está igualmente fuera de las manos de ella o de otra candidata. Da mucha pena saber que solamente se enfocan en lo negativo, en la controversia, en lo malo, en la corrupción, cuando realmente cada una está ahí viviendo un sueño y (Bosch) es una mujer como cualquier otra que está alzando su voz”, recalcó.

A la luz de tanta negatividad que se disemina por los medios y las redes sociales con relación al certamen, le aconsejó a Bosch, al igual que a los que la han señalado por aparentes irregularidades con su coronación, a mantener un punto de vista positivo, a resaltar el arduo trabajo que incurrió llegar a esa competencia y a hacer buen uso de su plataforma “poderosa” para visibilizar a las mujeres e inspirarlas.

Feliz, pero “un poco baja de ánimos”

Pese a esto, la modelo admitió sentirse “un poco baja de ánimos” tras la consagración de Bosch, aunque simultáneamente feliz y satisfecha con su propia representación.

Admitió que todas las 119 concursantes, incluyendo a Bosch, “se merecían la corona”, ya que para llegar a esa tarima se requiere mucho trabajo.

“Felicitamos a la ganadora y no estamos pendiente a si es comprado o no o si estuvo mal o si no se lo merecía, porque nuevamente, es que no estuvo fácil, no estuvo fácil. Cualquiera de las mujeres que ganara se lo merecía y la íbamos a felicitar, porque es que no está fácil para nada”, subrayó.

PUBLICIDAD

En el certamen, que se celebró en Tailandia el 21 de noviembre, Alicea Rivera consiguió la octava clasificación consecutiva para su país tras quedar en el cuadro de las 12 finalistas.

Confesó que ella hizo “lo mejor” que pudo para conseguir la sexta corona para su Isla, por lo que “obviamente, cuando se corona a la nueva Miss Universo, estoy un poco baja de ánimos, porque, pues, es algo que no se cumplió, algo por lo que trabajé, por lo que no dormí, por lo que no comí, por lo que se hizo muchos sacrificios”, recordando que el mismo día de la final tan solo durmió 30 minutos, pues tenía que ensayar estudiar, prepararse para el otro día y hasta organizar su maleta.

“Estábamos todas felices. Te voy a hablar de mi experiencia. Obviamente, yo estaba un poco baja de ánimos, porque, pues, yo trabajé para la corona y cada una de nosotras, o por lo menos yo, trabajé para la corona no tan solo para clasificar y saber que hasta ahí había llegado mi participación, que Puerto Rico tenía una ilusión de traer esa sexta corona, de tenerla”, agregó.

“No hay rencor, porque por lo menos en mí yo tenía claro, yo sigo los certámenes de belleza y Miss Universe específicamente por años, y yo sé que hay muchas decisiones, hay muchas ganadoras que quizás uno no la veía, pero es lo que está buscando la organización en ese momento. Ya yo sabía que había posibilidad de que yo no ganara…Es algo normal”, comentó.