Este fin de semana en los municipios de Loíza y Bayamón podrás encontrar actividades para tus mascotas o, incluso, adoptarla y llevar a casa a ese nuevo miembro de tu familia.

Mañana, sábado, en el área de Los Trailers en Bayamón se realizará un evento de adopción, auspiciado por el Albergue de Animales del municipio.

El “Doggie Day” tendrá lugar entre 2:00 p.m. y 7:00 p.m.

Pero, si ya cuentas con una mascota especial, puedes llevarla para aprovechar los servicios de limpieza de oídos, corte de uñas, “pet market” y charlas de orientación.

Mientras, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó que este próximo domingo, 28 de septiembre se celebra la Feria de Vacunación de Mascotas en las facilidades del Parque Histórico Cueva María de la Cruz, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“Para todos los amantes de perros y gatos, este domingo el día es para cumplir con la salud y prevención. Tendremos veterinarios y personal experto para administrar distintos tipos de vacunas”, señaló la alcaldesa en comunicación escrita.

La vacuna contra la rabia se administrará por $30, y si es rabia y enfermedades diversas es $35. El costo para bordetella es $20, igual que la prueba de parásitos en el corazón. Mientras, el precio del preventivo para parásitos del corazón es de $60.

También habrá disponible el microchip de identificación (no es GPS, a $20), cortes de uñas y limpieza de oídos ($5 cada servicio), así como el preventivo de pulgas. Se ofrecerán chapas personalizadas a $6 y bandanas decorativas a $2.

Los organizadores han preparado un combo de $51 separado para perros y gatos, que incluye vacuna de rabia y distemper, hepatitis, parvovirus, parainfluenza y leptospirosis. En el caso de los gatos, ese combo de $51 cubre vacuna de rabia, clamydia, calcivirus, rhinotraqueatitis y panleikopenia.

Para ambos combos se incluye desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos, preventivo de pulgas y garrapatas, certificado, chapa de rabia y sello del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

También habrá combo para mascotas menores de tres meses.

El evento es auspiciado por el Hospital Veterinario Isla Verde, Abarca y Clínica Animalix de Cabo Rojo. Para más información, los interesados pueden llamar al 787-717-8774.