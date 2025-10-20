Sobre 500 vacunas para perros y gatos estarán disponibles a bajo costo esta semana durante una feria de salud para nuestras mascotas en Bayamón.

El evento está pautado para este jueves, 23 de octubre, en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en los predios del Parque Lineal Mario Gaztambide Arrillaga, ubicado en el antes mencionado municipio.

Entre las vacunas disponibles estará la DHLPP, que protege contra cinco enfermedades comunes en los perros, incluyendo Distemper (moquillo), Hepatitis, Leptospirosis, Parainfluenza y Parvovirus.

El costo de las vacunas por mascota es de apenas unos $5.

También se estarán realizando exámenes físicos y el proceso de desparasitación.

La desparasitación es un proceso, mediante pastillas regularmente, dirigido a eliminar parásitos internos o externos, y su frecuencia varía según la edad y el estilo de vida del animal.

De acuerdo a varios estudios, alrededor del 75% de las familias en Puerto Rico cuentan con una mascota. Por otra parte, la Federación Canófila de Puerto Rico estima que en la Isla habitan poco más de 1.4 millones de perros. Mientras que la cifra de gatos se entiende que llega al millón.

Los perros que asisten al evento de vacunación deben tener su collar y correa, mientras que los gatos tienen que estar en su jaula de transporte.

La actividad es impulsada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, junto a la vicepresidenta, Yashira Lebrón.

“Tener una mascota es una responsabilidad, y eso incluye su salud, por eso la vacunación es esencial en la prevención de enfermedades. Ese es el norte de este evento”, comentó el líder cameral mediante un parte de prensa.

Mientras, Lebrón, también representante el Distrito 8 de Bayamón, exhortó a los residentes de la zona a acudir al evento con sus mascotas.