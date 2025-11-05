El evento de moda Get Dressed 2025, producido por ASA Production, regresará el domingo, 7 de diciembre de 2025, al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, en una jornada dedicada a la moda, el emprendimiento y la solidaridad.

Este año, el evento será a beneficio de la Fundación Siempre Vivas, una organización comprometida con la lucha contra la violencia de género y el apoyo a mujeres sobrevivientes.

Más de 60 exhibidores, entre boutiques, diseñadores y marcas locales, participarán de esta edición, ofreciendo mercancía a $50 o menos para promover el apoyo a pequeños comerciantes y emprendedores. Además, los asistentes disfrutarán de pasarelas, exhibiciones y actividades en un ambiente vibrante que celebra el talento puertorriqueño.

PUBLICIDAD

La presentadora Nicole Chacón animará el evento. Los boletos VIP ofrecerán entrada anticipada, asiento frente a la pasarela y degustación especial, mientras que la entrada general abrirá a las 10:00 a.m. con acceso gratuito para menores de 10 años y estacionamiento libre.

En esta edición, Get Dressed reconocerá a dos mujeres ejemplares: la diseñadora Tommie Hernández, colaboradora del evento desde sus inicios, y Ronlys Zacarías (Dra. Brows), ex participante de Miss Get Dressed que hoy lidera su propio negocio de belleza.

“Get Dressed siempre ha sido más que un evento de moda; es una plataforma que celebra el talento local y el poder de las mujeres puertorriqueñas”, expresó Sharlanne Reyes, productora del evento y presidenta de ASA Production.

Los boletos ya están disponibles en Buyatix.com. Con su regreso, Get Dressed 2025 reafirma su compromiso con la moda local, la equidad y la solidaridad desde el corazón del oeste de Puerto Rico.