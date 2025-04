El diseñador puertorriqueño Orlando López celebrará por todo lo alto su 35 aniversario en la industria de la moda. Dicha festividad se llevará a cabo el 25 de abril de 2025, a las 8:00 pm en la Plaza de la Revolución de su pueblo natal Lares.

Durante este tiempo, López se ha consolidado como una figura prominente y una referencia en el diseño de alta costura, combinando innovación y creatividad en cada uno de sus proyectos.

“Treinta y cinco años parecen fáciles, pero no lo son. Aun así, reflexiono sobre mi carrera y solo me queda agradecer. He tenido experiencias fascinantes y enriquecedoras en las que he podido poner todo mi empeño, esfuerzo y talento. Cada una de las piezas que elaboró se trabaja desde el amor y el respeto”, comenta el diseñador.

PUBLICIDAD

Orlando López celebrará su trayectoria desde su natal Lares. ( Suministrada )

En la celebración, Orlando compartirá con los presentes su colección más reciente, “Ancestros”, una colección inspirada en su historia y promete presentar una variedad de siluetas, diversidad de colores, elegancia, glamur y nuevos estilos vanguardistas.

“Sin lugar a dudas, esta colección está llena de diversidad. Me emociona que los presentes puedan ver todos los estilos que estamos preparando. Es una de las presentaciones más ambiciosas en las que he trabajado, serán 60 vestidos en pasarela pero estoy muy feliz con el resultado que voy observando y serán 60 vestidos en pasarela”, puntualiza.

López llevará elegancia, color y glamur a su fiesta de moda. ( Suministrada )

Su carrera comenzó a finales de los años 80, cuando se mudó a Nueva York para estudiar en la Parsons School of Design, donde se graduó en 1990. Inició su trayectoria en la Fashion House de Patricia Field como asistente de diseñador y rápidamente pasó a trabajar con The Tepper Collection, que tenía licencias para las colecciones de abrigo de Karl Lagerfeld y Givenchy.

En 1999, López amplió sus horizontes en el mundo de la moda colaborando con J. Mendel, Michael Kors y Ralph Rucci, lo que enriqueció su visión creativa y técnica. En 2002, se unió a la renombrada casa de moda Ann Dee Goldin de Goldin Feldman como Director de Diseño, donde perfeccionó sus habilidades y vistiendo a celebridades como Finola Hughes, Jada Pinkett Smith, Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Cyndi Lauper, Janet Jackson y Celia Cruz.

En marzo de 2006, López lanzó su propia marca, Of Atelier, con la primera colección Otoño/Invierno 2006/2007, marcando el inicio de su carrera independiente. Sus diseños rápidamente ganaron reconocimiento, y en 2011, López se unió al equipo de diseño de Oscar de la Renta como Consultor de Moda, además de colaborar con las casas de moda Rodarte y John Varvatos.

PUBLICIDAD

En 2012, López regresó a Puerto Rico y trasladó su marca, Of Atelier, a su tierra natal. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio “West Trayectoria” en octubre de 2022 y una nominación como Mejor Diseñador del Año en los New York Fashion Awards en enero de 2023. En junio de 2023, recibió un homenaje de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico por sus dos décadas de contribuciones a la moda.