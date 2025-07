Olga Cariño, madre de la ex Miss Puerto Rico Universe 2022, Ashley Ann Barreto Cariño, es una incansable líder comunitaria al servicio de los boricuas y latinos radicados en Orlando, Florida. Y es que para la empresaria y especialista en salud mental, el bienestar y la seguridad de sus paisanos es una prioridad.

“Siempre he tenido clara mi misión de estar al servicio y ayudar a las personas necesitadas, por eso visito los hospitales y distintas comunidades. Pensando en ellos corrí la candidatura a la alcaldía de Kissimmee. No resulté electa por cuatro votos, sin embargo, me considero ganadora porque me gané el respeto y el cariño del pueblo latino que me busca y llama para que los ayude”, manifestó Cariño, quien ofreció detalles de la clínica de salud mental y fundación que creó.

“La clínica la tuve que poner en pausa por la contienda electoral, pero pronto voy a reabrirla, al igual Cariño For Progress Foundation, que no había podido alimentar. Es una fundación humanitaria que ayuda a personas en necesidad, ya sea por recursos económicos o salud mental, para que puedan encaminarse e integrarse a la sociedad”.

La especialista en temas mentales nunca imaginó que tocaría fondo, al igual que muchos de los pacientes que atendió, tras la trágica muerte de su hermano Edwin Hernández en octubre del 2021.

“Caí en un estado en el cual yo no quería vivir; no me importaban mis hijos, esposo, familia ni el negocio. Era un dolor tan grande que no lo puedo explicar. En la clínica atendía personas con depresión por la muerte de familiares, les daba las herramientas necesarias y los empoderaba. Sin embargo, cuando me tocó a mí fue algo horrible. Era mi hermano mayor, como mi padre, mi persona favorita; en las fotos de mi niñez estuvo presente, me vio crecer, pensé que envejecería con él y no fue así. Han pasado más de tres años de su partida y todavía me afecta”, manifestó con lágrimas.

Su incursión en política y en el mundo de los negocios la ayudó a sobreponerse y salir de la depresión en la que estuvo sumida durante seis meses.

“Unas personas llegaron a mi casa con una propuesta en mano para que aspirara a un puesto de comisionada que acaba de abrirse. Me dijeron que yo era una líder muy activa de la comunidad y los boricuas me necesitaban. Me hablaron tan bonito que me convencieron, lo vi como una nueva esperanza, un renacer donde podía ser la voz de mucha gente necesitada”, narró.

“Después aspiré a la alcaldía de Kissimmee a pedido del señor Félix Ortiz, uno de los candidatos que se tuvo que retirar de la contienda por motivos de salud. Recibí el respaldo de una comunidad diversa; aunque la mayoría son puertorriqueños, aquí residen dominicanos, cubanos y colombianos. Todos ellos me dieron su apoyo, sentí su calor, esa fue mi mejor medicina”, sostuvo.

Además de esto, Olga, quien no descarta aspirar por segunda ocasión a la alcaldía de Kissimmee es propietaria y atiende personalmente su establecimiento Café Cariño en el “downtown” de la ciudad hace cinco años.

“En estos momentos estoy feliz, brindado el mejor café de la Florida Central con sabor puertorriqueño. Aquí servimos papas asadas, vinos, cervezas, quesos y tenemos música en vivo los fines de semana. Me regocija, porque es un ambiente completamente familiar. Abrimos las puertas los siete días de la semana a las 8:00 de la mañana. Los puertorriqueños que vienen a tomar café no se quieren ir porque se siente como en su casa con las atenciones que les brindamos. A los boricuas nos gusta el abrazo, el beso y en la Florida no se vive eso, todo el mundo está en lo suyo y a veces ni se conoce el vecino”, expuso.

Olga, ¿de dónde nace ese deseo de ayudar al prójimo?

“De de la gratitud que tengo por las oportunidades que me brindó esta ciudad y sobre todo mi Isla. En Puerto Rico serví siete años en la Policía, destacada en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Allí trabajé con el teniente Martínez. Estuve en la academia, donde hice un grado asociado. Continué estudios en la Universidad Interamericana y culminé mi bachillerato en justicia criminal. Acá en Orlando hice una maestría en consejería”, abundó quien también completó una segunda maestría como analista del comportamiento con un enfoque para trabajar con niños con el espectro autista.

Es inevitable mencionar a tu hija Ashley Ann. ¿Qué recuerdos guardas de la noche del certamen en la que fue electa Miss Universe Puerto Rico 2022?

“Todos hermosos. De verdad que eso hay que vivirlo, es una experiencia única. Me acuerdo que cuando mencionaron su nombre proclamándola ganadora miró hacia donde estábamos sentados su padre y yo, con tanta alegría que se penetró en mi corazón, porque habíamos trabajado fuerte para eso. Como madre me siento orgullosa de ella y como mujer la admiro”.

¿Cómo está y qué hace en estos momentos?

“Bien contenta, terminó sus estudios en la Universidad Central de la Florida y está trabajando muchísimo, modelando para diferentes agencias. Tiene contratos en Estados Unidos y México”.

¿Es cierto que está comprometida?

“Sí, se comprometió con un indio, James. El año que viene se nos casa. Es otra cultura, pero ella lleva tiempo compartiendo con él y están felices. Espero en Dios que todo le salga bien”.