Recientemente, la plataora de reservaciones Booking.com publicó los resultados de su informe de Predicciones de Viaje, en el que revela cuáles serán las principales tendencias que marcarán a la comunidad viajera en 2026.

Los itinerarios girarán en torno a experiencias que ponen a prueba las relaciones, invitan a entrar en mundos de fantasía y transforman la forma de planear y vivir los destinos gracias a herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial (IA).

La plataforma recopiló información por medio de una encuesta realizada a más de 29,000 viajeros de 33 países y territorios. Con base en esos datos, anticipa que los viajes de cuento, las vacaciones inteligentes, las rutas astrales y las experiencias con nostalgia serán algunas de las tendencias que influirán en la industria turística el próximo año.

PUBLICIDAD

El informe también destaca diez destinos que serán tendencia. El primero es Manaos, en Brasil, un lugar que aún conserva una sensación de lejanía y que permite a los viajeros acercarse a la biodiversidad de la región amazónica.

Para quienes buscan una escapada serena, la isla de Sal, en Cabo Verde, es ideal. La isla ofrece oportunidades para el avistamiento de aves y actividades acuáticas. Dado que el 43% de los viajeros encuestados afirma querer una conexión más profunda con la naturaleza, este destino se presenta como un escenario perfecto para disfrutar de la tranquilidad.

Münster, en Alemania, también hace parte del listado. Con 1,200 años de historia, es perfecta para quienes buscan un toque de fantasía romántica. Castillos como el de Münster, Hülshoff y Vischering resultan especialmente atractivos.

Una de las tendencias claves para 2026 es la reinvención de los viajes por carretera. El informe señala que el 84% de los viajeros está dispuesto a compartir automóvil durante sus vacaciones, y más de la mitad (54%) usaría una aplicación para encontrar personas con rutas similares. Además, el 65% afirma que emplearía IA o IA generativa para planear trayectos panorámicos, poco transitados y adaptados a su ritmo de viaje.

En este contexto, la plataforma asegura que la colombiana Barranquilla es ideal para quienes disfrutan de este tipo de recorridos. La invitación es a quedarse en la ciudad para disfrutar del Carnaval del próximo año, que se celebrará del 14 al 17 de febrero, y luego continuar explorando el Caribe colombiano en compañía de amigos o familia hacia otros destinos como Palomino, el Parque Tayrona o Cartagena.

PUBLICIDAD

A continuación, le compartimos el listado completo de las tendencias junto a los destinos recomendados:

Viajes de cuento: Münster (Alemania): el encanto del casco antiguo.

Vacaciones inteligentes: Bilbao (España): hospitalidad con enfoque tecnológico.

Viajes a prueba: Mũi Né (Vietnam): probar algo totalmente nuevo.

Souvenirs gourmet: Guangzhou (China): la ciudad de la artesanía y la cultura.

Rutas astrales: Cochin (India): escapadas naturalmente místicas.

Escapadas con brillo: Port Douglas (Australia): bienestar de clase mundial.

Hobbies silenciosos: Sal (Cabo Verde): una escapada tranquila junto al mar.

Viajes con nostalgia: Filadelfia (Estados Unidos): una inmersión en la historia.

Pequeños grandes viajes: Manaos (Brasil): una probada del Amazonas.

Los viajes por carretera se reinventan: Barranquilla (Colombia): del carnaval a la costa.