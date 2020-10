Sin lugar a dudas, la política despierta pasiones y aunque lo ideal sería el debate de ideas, la contienda genera malestares que muchas veces trastocan el ambiente familiar.

Para salir airoso de situaciones que promuevan discusiones hostiles, es imprescindible reconocer cuándo ignorar ciertas provocaciones. Aunque provengan de seres queridos, sean familia o amigos.

Esto, además de alejarse de personas que están enajenadas de la realidad, anteponiendo el fanatismo partidista sobre los lazos que nos unen como sociedad, en vías de elegir a los mejores candidatos para dirigir las riendas del País.

La consejera profesional Norma Pantojas Marrero, describió el panorama que vive Puerto Rico a solo días de las elecciones generales del 3 de noviembre.

“La discusión sobre política está horrible, tanto en el grupo familiar como en la radio y en los programas de debate, porque cada uno quiere validar lo suyo y decir que lo demás no sirve en lugar de exponer por qué conviene votar por tal persona, en lugar de decir que aquel es malo, que aquel es más lindo y entonces la gente quiere ganar puestos resaltando las faltas de la otra persona”, explicó la consejera profesional.

“Los seres humanos no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, porque yo puedo pensar diferente al resto de la gente, pero yo no tengo que pelear con la gente porque piensa diferente a mí, porque lo que yo tengo en mi bagaje, del lugar que vengo, las convicciones que tengo, todo eso se une en mi sistema emocional, espiritual y físico. Todo eso está en el cerebro y cada vez que ves una realidad, vas a interpretarla de acuerdo a los archivos que tienes en el cerebro”, agregó.

De otra parte, la especialista en consejería familiar destacó que parte de las luchas existentes provienen del deseo de “ganar por ganar”.

“La gente se enfrasca en peleas y discusiones que hasta se dan golpes por asuntos que son entre políticos, y, en lugar de escuchar qué es lo que trae cada uno (candidato), cada quien se va a su lugar de fanático. Porque lo que se promueve y esto es bien peligroso, es que las personas tienen que estar con el que gana sin sopesar las virtudes y defectos que presentan aquellos que pretenden dirigir las riendas del País”, advirtió.

Otro elemento, según la experta, es que en muchas familias se vota por tradición más que por convicciones reales y existen casos en que las discusiones son tan hirientes que marcan la vida de algunos integrantes, sobre todo, a las nuevas generaciones que están más abiertas al cambio.

“Hay que respetar la opinión de los demás, aunque sean diferentes, pero siempre hay que tener en la mente que no puedo perder el control no importa lo que me digan y siempre tener en la mente que tengo que respetar”, acotó.

Indicó que cuando el ambiente en el hogar se caldea por la cercanía del tema, también es imprescindible que la persona no responda a provocaciones. Esto para mantener la paz mientras culmina el proceso eleccionario o alguna situación que ocasione discusiones estériles.

“Necesitamos llevar el mensaje de que nuestra familia es nuestro tesoro, no importa sus características es nuestra familia y necesitamos tener la madurez para tener amor y tolerancia cuando pensamos diferente. Nada justifica el que yo le falte el respeto a mis padres o a mis hermanos, porque el amor siempre es más importante que cualquier diferencia y saber que los partidos políticos van y vienen, pero la familia es una sola”, recomendó.

“Aquí no hay ensayo, es en vivo y cada cosa que hacemos no la podemos borrar, por tanto, hay que vivir con conciencia, sabiendo que con mis palabras yo puedo construir o puedo destruir, y que yo puedo exponer mi punto de vista pero no puedo obligar a nadie a pensar como yo, aunque yo piense que es la mejor manera de vivir. Nada justifica que le falte el respeto a nadie, sea familia o no”, aconsejó.

Si usted identifica estas o cualquiera otra situación que abone a un ambiente caldeado por creencias o simpatías político partidistas, sepa que luego del 3 de noviembre, la familia permanecerá y no vale la pena enemistarse por cosas que al final, le quitarán tranquilidad.

¿Qué hacer?

Para evitar situaciones incómodas ocasionadas por la guerra político partidista recomienda: