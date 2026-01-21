La evolución constante de las plataformas de contenido digital marca un nuevo límite para la tecnología doméstica. Netflix ha confirmado que a partir de marzo de 2026, su aplicación oficial dejará de ser compatible con una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos multimedia fabricados antes de 2015.

Esta medida busca optimizar la seguridad de los datos, la calidad del sonido y la resolución de imagen, funciones que el “hardware” antiguo ya no puede procesar de manera eficiente.

La decisión responde a una tendencia general en la industria tecnológica, donde se prioriza el soporte para equipos capaces de integrar nuevas funciones de personalización y protocolos de transmisión modernos.

PUBLICIDAD

Los sistemas operativos obsoletos representan una limitación técnica que dificulta la implementación de innovaciones, lo que obliga a la compañía a centrar sus recursos en dispositivos con mayor potencia de procesamiento.

La restricción impactará directamente a usuarios con equipos de décadas anteriores.

Al intentar abrir la plataforma, los propietarios de estos dispositivos visualizarán mensajes informando que el servicio ya no está disponible. Además de la pérdida de acceso al catálogo, estos equipos quedarán desprotegidos ante nuevas amenazas cibernéticas al no recibir parches de seguridad.

Equipos afectados:

Dispositivos Apple TV de primera, segunda y tercera generación.

Modelos de Sony de las series Bravia X9, X85, W95 y W85.

Televisores inteligentes de marcas como Panasonic y LG fabricados antes de 2015.

Smart TV de Samsung correspondientes a los modelos EOS producidos entre 2012 y 2015.

Esta medida no afectará a quienes utilicen tabletas, teléfonos móviles, computadoras o televisores fabricados después de 2015, siempre que cuenten con las actualizaciones de sistema necesarias para cumplir con los requisitos técnicos de la aplicación.

Soluciones para evitar el cambio de televisor

Perder la aplicación nativa no significa necesariamente tener que comprar un televisor nuevo.

Existen diversas alternativas económicas que permiten transformar una pantalla antigua en un centro de entretenimiento moderno mediante el uso de puertos HDMI.

Para mantener el acceso a la plataforma, los usuarios pueden optar por las siguientes vías:

Utilizar consolas de videojuegos de última generación o reproductores multimedia que mantengan la compatibilidad con Netflix.

Conectar dispositivos externos de transmisión como Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku.

Transmitir el contenido directamente (“mirroring”) desde un teléfono inteligente o una computadora hacia la pantalla del televisor.

De esta manera, el sistema garantiza que los suscriptores puedan seguir disfrutando de sus series y películas favoritas, siempre que el puente tecnológico utilizado responda a los estándares de seguridad y rendimiento exigidos por la empresa en la actualidad.