En el día a día, incluso quienes prefieren mantenerse en calma o evitan discusiones de manera deliberada, pueden verse enfrentados a momentos donde la tensión con otra persona resulta inevitable.

Encuentros difíciles con amigos, parejas o colegas no siempre se pueden anticipar. Si bien estos escenarios pueden ser incómodos, en ocasiones son necesarios para expresar lo que se piensa o siente, lo que permite que las relaciones evolucionen hacia una comunicación más clara. A pesar de esto, muchas personas optan por guardar silencio cuando surge la posibilidad de un conflicto.

Razones por las que algunas personas evitan confrontar

Existen múltiples causas que explican por qué alguien decide no enfrentar una situación conflictiva. En muchos casos, este comportamiento se forma a partir de vivencias anteriores en las que expresar una opinión o emoción desencadenó gritos, juicios duros, largos silencios o respuestas intensas. Estas experiencias pueden dejar una huella emocional que lleva a asociar el conflicto con consecuencias negativas.

Otras personas optan por evitar conflictos debido a un fuerte deseo de complacer, no defraudar o conservar una apariencia de tranquilidad, aun si eso significa no hablar sobre lo que les molesta. Para ellas, discutir no se percibe como una oportunidad para mejorar una relación, sino como una amenaza a la estabilidad de un vínculo que podría quebrarse.

Cómo explica este fenómeno la psicología

Sobre esta conducta, la psicoterapeuta Babita Spinelli señaló en el portal Psych Central que evitar el conflicto “es una forma de comportamiento complaciente que surge de un profundo temor a molestar o enfadar a los demás”.

En su análisis, quienes actúan así tienden a imaginarse respuestas negativas por parte del otro, y por esa razón eligen no decir nada, adaptarse o alejarse, incluso cuando el diálogo podría ser constructivo.

Según Spinelli, esta forma de proceder “no solo impide resolver desacuerdos, sino que también erosiona lentamente la autenticidad en los vínculos”.

A esta mirada se suman estudios científicos que analizan las bases psicológicas de este comportamiento. Una investigación publicada en la revista “Personality and Individual Differences” evidenció que rasgos como el neuroticismo y la amabilidad están vinculados con estilos evitativos en la resolución de conflictos.

Esto indica que el silencio frente a una discusión no necesariamente está relacionado con falta de carácter, sino con una disposición emocional que da prioridad al equilibrio interno y a mantener la aprobación social.

Con base en lo anterior, puede concluirse que la tendencia a evitar el conflicto no responde a un único motivo, sino a una interacción de aspectos emocionales, personales y sociales.

Mientras algunos interpretan este comportamiento como una forma de evitar momentos incómodos, lo cierto es que puede tener efectos significativos en las relaciones personales y profesionales. A largo plazo, callar para no discutir puede derivar en resentimientos, tensiones acumuladas o errores de interpretación que debilitan la confianza mutua.

Factores que influyen en la decisión de guardar silencio

Las siguientes son algunas razones frecuentes por las que una persona puede optar por no entrar en una discusión:

Miedo al rechazo o desaprobación: Quienes buscan ser aceptados socialmente pueden evitar enfrentar a otros por temor a generar desagrado.

Quienes buscan ser aceptados socialmente pueden evitar enfrentar a otros por temor a generar desagrado. Baja autoestima: Una percepción negativa de uno mismo puede llevar a evitar conflictos para no quedar expuestos o ser considerados débiles.

Una percepción negativa de uno mismo puede llevar a evitar conflictos para no quedar expuestos o ser considerados débiles. Experiencias pasadas: Si las discusiones anteriores resultaron dolorosas o no se gestionaron adecuadamente, es probable que se eviten nuevas confrontaciones.

Si las discusiones anteriores resultaron dolorosas o no se gestionaron adecuadamente, es probable que se eviten nuevas confrontaciones. Temor al cambio: El conflicto a veces implica transformaciones o ajustes difíciles, lo cual lleva a algunas personas a preferir una tranquilidad aparente.

El conflicto a veces implica transformaciones o ajustes difíciles, lo cual lleva a algunas personas a preferir una tranquilidad aparente. Falta de habilidades para resolver conflictos: No todas las personas cuentan con herramientas emocionales o conocimientos para abordar los desacuerdos de forma positiva, lo que conduce a la evasión.

Comprender qué hay detrás del silencio frente a un conflicto permite ver este comportamiento desde una perspectiva más amplia, que incluye no solo el deseo de evitar malentendidos, sino también una necesidad emocional profunda de seguridad y aceptación.