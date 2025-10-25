En un esfuerzo por promover la salud, el bienestar emocional y la conexión social de la población adulta mayor, GFR Media y Triple S se unen para el lanzamiento de “Encuentro Dorado”, un evento gratuito que recorrerá varios municipios con una jornada llena de actividades educativas, recreativas y de integración comunitaria.

“Encuentro Dorado llega como una de nuestras iniciativas claves vinculadas a la salud para este año y está intrínsecamente ligada a nuestra misión de estar al servicio de nuestra tierra y de nuestra gente. Estamos sumamente entusiasmados con este proyecto. La iniciativa ofrecerá herramientas para propiciar el bienestar de nuestra población adulta mayor alrededor de toda la isla, lo cual nos permite seguir aportando nuestro granito de arena para lograr un mejor Puerto Rico”, afirmó Rafael Lama Bonilla, CEO de GFR Media.

A través de juegos, actividades grupales y charlas educativas sobre salud y calidad de vida, Encuentro Dorado crea oportunidades significativas para fortalecer la autoestima, mejorar la salud emocional y fomentar la participación social de nuestros adultos mayores. Entre las amenidades, los participantes disfrutarán de: bingo digital, actividad física como Zumba, plena o salsa, talleres educativos de autocuidado y karaoke.

La serie de eventos será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Al momento, estas son las fechas confirmadas:

Viernes, 31 de octubre en la Cancha bajo techo del barrio El Maní, en Mayagüez

Martes, 4 de noviembre en la Plaza Pública Luis Muñoz Rivera, en Quebradillas

La iniciativa es un homenaje a la sabiduría y a la resiliencia de los adultos mayores. Una de sus características distintivas es la integración intergeneracional. “Involucraremos a jóvenes voluntarios comprometidos con nuestra misión, gracias a alianzas estratégicas con universidades, escuelas y El Nuevo Día Educador. Esta colaboración no solo fomenta el respeto mutuo entre generaciones, sino que también refuerza el sentido de comunidad y solidaridad”, indicó Mariemma López Rosario, Content Hub Senior Director de GFR Media.

“Encuentro Dorado representa una oportunidad extraordinaria para que la comunidad empresarial se una a este esfuerzo para, juntos, crear más espacios donde nuestros adultos mayores se sientan valorados, activos y felices”, invitó Eric Freyes de Choudens, Innovation & Strategic Growth Director de GFR Media.

Próximamente se confirmarán otras fechas en distintos municipios. Se invita a toda la comunidad a estar pendiente a nuestras plataformas para más detalles.