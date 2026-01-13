En los últimos años, una nueva forma de descanso comenzó a ganar popularidad y en 2026 se consolida como tendencia: dormir cerca del piso, ya sea sobre colchones bajos, futones o directamente sobre superficies apoyadas en el suelo.

Esta práctica, inspirada en tradiciones japonesas y en estilos de vida minimalistas, propone reducir la altura de la cama como una decisión estética, funcional y cultural, más que como una solución médica.

¿Por qué algunas personas eligen dormir cerca del piso?

Quienes adoptan esta forma de descanso suelen hacerlo por una combinación de motivos prácticos y personales:

Mayor sensación de firmeza a la hora de dormir

Dormitorios visualmente más amplios y ordenados

Menos muebles y menor acumulación de objetos

Aprovechamiento del espacio en viviendas pequeñas

Para muchas personas, dormir más cerca del suelo transmite una sensación de estabilidad y simplicidad que no encuentran en camas altas o tradicionales.

Posibles beneficios de dormir cerca del piso

Aunque no existen beneficios universales comprobados, quienes practican esta modalidad destacan algunos puntos positivos:

Superficie más firme para el descanso

Ambientes más frescos durante el verano

Mayor facilidad para ventilar y limpiar el dormitorio

Menor dependencia de estructuras voluminosas

Especialistas coinciden en que la calidad del descanso depende más del colchón que de la altura, por lo que un colchón adecuado es clave, incluso cuando se duerme cerca del piso.

Qué dice la ciencia y por qué no es una opción para todos

Los estudios disponibles advierten que las superficies excesivamente duras no siempre son beneficiosas. Investigaciones publicadas en The Lancet señalan que dormir durante largos períodos sobre colchones muy firmes puede generar molestias lumbares, especialmente en personas con problemas de espalda.

Además, dormir cerca del piso puede presentar algunas desventajas:

Mayor exposición al polvo y a los ácaros

Dificultad para incorporarse, sobre todo en adultos mayores

Posible incomodidad en personas con problemas articulares, movilidad reducida o durante el embarazo

Por estos motivos, no se trata de una tendencia recomendable para todos los casos.

Aspectos a tener en cuenta antes de adoptar esta tendencia

Antes de cambiar la cama tradicional por un colchón bajo o un futón, conviene considerar:

La firmeza adecuada del colchón

La limpieza frecuente del suelo

La temperatura del ambiente

Las condiciones físicas personales

El descanso es influenciado también por otros factores del hogar, como la iluminación, los colores, el nivel de ruido y la ventilación.

Antes de adoptarla es fundamental evaluar las necesidades personales y priorizar siempre la comodidad, la salud y la calidad del descanso.