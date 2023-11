Recientemente, por medio de redes sociales, se conoció la historia de una mujer que fue inducida al coma tras morderse la lengua y descubrir en el hospital que padecía de una rara enfermedad.

Caitlin Alsop, de 27 años de edad, se encontraba disfrutando con sus amigos, cuando sin esperarlo se mordió la lengua. Los familiares de la joven aseguraron que días anteriores ella se había sentido un poco mal, por lo que acudió al médico y este le dijo que solo tenía una gripe.

“Y entonces me lo tomé muy con calma. El sábado estaba con mis amigos cenando tranquilamente y sentí como si me hubiera mordido la lengua”, dijo la mujer en una entrevista con SEEN TV.

Asimismo, contó la extraña reacción que tuvo horas después de morderse la lengua: “estaba bastante hinchada y mis vías respiratorias comenzaron a cerrarse un poco (...) era muy difícil respirar y en realidad no podía hablar”.

Tras la extraña e inusual inflamación, nuevamente acudió al centro médico, donde los especialistas la examinaron y le dijeron en una primera conclusión que sufría de anafilaxia, una reacción alérgica.

“Había una sensación de falta de aire muy superficial, y en realidad es una sensación de malestar. Sentirse enfermo y simplemente agotado”, contó Caitlin Alsop tras el accidente.

También contó que tras el diagnóstico los especialistas le aplicaron adrenalina y otros medicamentos para tratar las alergias, sin embargo, su condición continuó empeorando muy rápidamente.

“Seguía entrando y saliendo de la conciencia (...) Mi piel estaba roja y azul y, de hecho, se estaba despegando. Luego mi lengua se puso negra. Y ahí fue donde se habló de amputación”, agregó.

Sin embargo, tras un primer diagnóstico errado, los especialistas decidieron realizar nuevos análisis, con el fin de poder determinar el extraño padecimiento que deterioraba poco a poco la salud de Caitlin Alsop.

Finalmente, uno de los especialistas pudo determinar que la joven tenía el extraño e inusual padecimiento de angina de Ludwig, una afección del suelo de la boca que es producida por una muela atrapada, que en el caso de Caitlin Alsop se desarrolló y le ocasionó una sepsis.

“El giro de la trama aquí es que no tuve absolutamente ningún dolor, ningún síntoma, ningún problema con mis dientes. Los médicos tuvieron que dejarme en coma y paralizarme completamente porque realmente necesitaba estar completamente sedada”, contó Alsop.