Encontrar espacio para el bienestar y el cuidado de la salud en todas sus dimensiones en medio de la pandemia del COVID-19, los fenómenos naturales y las exigencias diarias es el objetivo del retiro virtual RESET, organizado por la psicóloga puertorriqueña Veroshk Williams, que se celebrará este viernes y sábado con la guía de especialistas en múltiples disciplinas oriundos de distintas partes del mundo.

Williams, doctora en psicología y fundadora de la clínica Sanación Infinita Puerto Rico, informó que ante los retos que supone la pandemia el retiro de dos días que habitualmente se celebraba en Puerto Rico de manera presencial, tendrá alcance global este año al realizarse de modo virtual.

“La idea de RESET fue tomando forma desde los inicios de mi práctica porque muchas veces es una lucha mantener el bienestar, procurar la sanación, el despertar de conciencia y el cuidado holístico de la salud. El objetivo principal del evento es ayudar a las personas a reenfocar el 2020 y redirigir sus esfuerzos a mejorar o mantener una vida saludable, balanceada y próspera”, expresó Williams.

“En una coyuntura tan trascendental como la que experimentamos, es necesario identificar y abrazar las oportunidades. Este año, el evento se tuvo que transformar para armonizar con la nueva realidad a causa de COVID y adoptamos el uso de la modalidad virtual. Lo que fue un reto al principio se convirtió en la maravillosa oportunidad de ayudar a más personas en todo el mundo, y juntar recursos de calibre internacional que nos acompañarán desde donde estén”, explicó.

La doctora Williams, una egresada de la Universidad de Cornell y de la Escuela de Medicina de Ponce, donde obtuvo su doctorado en psicología, combina en su carrera diversas disciplinas con el fin de promover la importancia del cuidado continuo de la salud. Una de ellas es la astrología, ciencia en la cual se certificó como profesional y que tiene un peso importante en su práctica, así como en los retiros de sanación que organiza. Desde su inicio, calendariza los eventos de modo tal que coincidan con fechas lunares que ocurren en períodos de transición (solsticios o equinoccios) y en fases distintas de la luna (nueva, creciente, llena o menguante) porque esos días son más propicios para reflexionar, hacer introspección y lograr proyectarse al mundo externo.

“RESET es una herramienta para poder conectar con nosotros mismos y procesar nuestros cambios dejándonos guiar primordialmente con la Luna, cuya influencia en nuestros procesos es bien significativa. Este retiro provee un espacio protegido para tener contacto con nuestro interior guiados por profesionales en diversos campos de la salud y el bienestar que ayudarán a que los participantes puedan tener un despertar de consciencia para lograr los cambios que necesitan desde su propósito en la vida”, anticipó la organizadora.

La doctora, que en muchos sectores es conocida solo por su nombre: Veroshk, recalcó que el retiro está diseñado para adultos solamente por la complejidad de los aspectos que abordará. Contará con más de 15 talleres ofrecidos por especialistas en ciencias de la salud, psicología, sexología, yoga, ‘fitness’, conciencia acorde con los astros y sanación con sonido y agua, entre otras. Además, se presentará un panel con emprendedoras de distintos campos que hablarán sobre cómo balancear la salud y el éxito. El retiro se divide en tres fases: despertar de conciencia, identificar necesidades y definir el propósito de vida.

Dijo que entre los recursos del retiro virtual, se encuentran: Ana Flores (We All Grow Latina), las Brujas of Brooklyn (doctoras en ciencias sociales de Afro-Latinx Social- Science Brujas), Muscle Sisters (Sisterhood Workout Movement), Lilliput Yoga Penzance, Alessandra Rampolla (sexólga), Adrián Núñez (SanaVibra), Rocío Navarro (Healer with Water & Sound), Yizette Cifredo (Bofetón de cariño), Nadya Fernández (Yoga Studio), Bianca Isabel Gorbea (BIG Heal), Ada Rojas (AllThings Ada y Botanika Beauty), la doctora Isis Gracia (psicóloga clínica) y la propia doctora Veroshk Williams (psicóloga y astróloga), entre otros.

Williams explicó que en el evento habrá sesiones de trabajo diversas e intensas, incluyendo ejercicios de introspección y escritura. Por ello, se crearán dos tarimas virtuales: una en la que se presentará el programa principal y otra con actividades alternativas o extracurriculares para quienes necesiten un espacio en el cual despejarse, donde podrá tomar clases para elaborar queso vegano y aceites esenciales.

“Este evento es para todas las personas que busquen estar saludables y en compromiso con su proceso de bienestar y sanación. Esto incluye a profesionales de la salud que en medio de esta pandemia necesiten un respiro y orientar su misión, sus objetivos profesionales. Queremos ayudar a las personas a reenfocar lo que queda del 2020, ir del colectivo al individuo en armonía y sincronía”, recalcó la doctora.

El retiro tendrá varios componentes libres de costo en solidaridad con la situación económica que enfrenta la mayor parte de la población. El primero de esos espacios es el evento ‘Las 5 claves para hacer RESET mental’ que se transmitirá por Youtube Live el domingo, 30 de agosto a las 11:00 AM por @vroshk. Además, Williams explicó que se ofrecerán boletos gratuitos para el retiro de dos días a través de las plataformas sociales del evento.

Para más información, acceda: RESET BY VEROSHK.