El evento “Rompiendo Límites”, que se llevó a cabo el domingo en el Coca-Cola Music Hall, se convirtió en una experiencia valiosa “para los cientos de asistentes que llenaron el recinto con entusiasmo, energía y ganas de superarse”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

El encuentro tenía por misión brindar herramientas sobre “crecimiento personal, el liderazgo y la mentalidad de éxito”. Contó con la participación de reconocidos conferencistas internacionales y locales, entre los que se destacaron Miguel Correa, Amadeo Llados, Julio Ayala y Javier Rodríguez, “quienes compartieron herramientas y estrategias para alcanzar metas, romper miedos y convertir los retos en oportunidades”.

La intervención de Javier Rodríguez brindó uno de los momentos más emotivos con un mensaje sobre la importancia de la disciplina, la fe y la perseverancia, lo que le mereció una ovación de pie.

El evento combinó motivación, interacción y entretenimiento dentro de su dinámica por reafirmar su propósito de impulsar a los participantes a creer en su potencial y “actuar para construir la mejor versión de sí mismos”.

La organización Golden Capital agradeció el respaldo del público y adelantó que se trabaja en nuevas ediciones del evento, “con el compromiso de seguir transformando vidas a través del poder de la motivación, la acción y el liderazgo positivo”.