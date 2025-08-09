Una onda tropical localizada cerca de la costa occidental de África está provocando una amplia zona de aguaceros y tronadas desorganizadas y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) se mantiene vigilante ante un posible desarrollo.

Según la agencia, el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 y 20 millas por hora, y unque por el momento no presenta una organización significativa, no se descarta un desarrollo gradual a partir de la próxima semana.

El NHC estimó en 0 por ciento su probabilidad de formación de ciclónica en las próximas 48 horas, y en 30% para los próximos siete días.

Mientras, la onda tropical ubicada en el Atlántico central y que es vigilada por el CNH mermó basicamente su probabilidad ciclónica ya que su actividad de aguaceros prácticamente colapsó.

Según el ente, el desarrollo de este sistema parece poco probable durante dos debido al aire seco que lo rodea, sin embargo, algún desarrollo gradual a inicios o mediados de la próxima semana es posible mientras se desplaza hacia el noroeste o norte a través del Atlántico central.

La temporada de huracanes arrancó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el próximo 30 de noviembre.