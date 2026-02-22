El gigantesco cohete lunar de la NASA, inmovilizado al menos hasta abril, volverá al hangar esta semana para someterse a más reparaciones antes de que suban a bordo los astronautas.

La agencia espacial informó el domingo de que, si el tiempo lo permite, la fecha prevista para la lenta travesía de 6.4 kilómetros por el Centro Espacial Kennedy es el martes.

La NASA apenas había terminado el jueves una prueba repetida de carga de combustible, para asegurarse de que se habían taponado las peligrosas fugas de combustible de hidrógeno, cuando surgió otro problema.

Esta vez, el sistema de helio del cohete falló, retrasando aún más el primer viaje de los astronautas a la Luna en más de medio siglo.

Los ingenieros acababan de controlar las fugas de hidrógeno y habían fijado la fecha de lanzamiento para el 6 de marzo, ya con un mes de retraso, cuando surgió el problema del helio. El flujo de helio a la etapa superior del cohete se interrumpió; el helio es necesario para purgar los motores y presurizar los depósitos de combustible.

“Es necesario volver al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en Kennedy para determinar la causa del problema y solucionarlo”, dijo la NASA en un comunicado.

La NASA dijo que la rápida retirada de los preparativos preserva un intento de lanzamiento en abril, pero subrayó que dependerá de cómo vayan las reparaciones. La agencia espacial sólo dispone de un puñado de días al mes para lanzar la tripulación de cuatro personas alrededor de la Luna y viceversa.

Los tres estadounidenses y el canadiense asignados a la misión Artemis II permanecen a la espera en Houston. Se convertirán en las primeras personas que vuelan a la Luna desde el programa Apolo de la NASA, que envió allí a 24 astronautas entre 1968 y 1972.

