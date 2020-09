Recientes investigaciones revelaron que el 40 por ciento de las especies animales son susceptibles de contraer la enfermedad COVID-19, ocasionada por el SARS-CoV-2, a través de la propagación de persona a animal.

Especialistas de la Universidad de California declararon que los humanos no somos los únicos que nos enfrentamos a graves amenazas por los efectos del coronavirus, esto después de analizar el genoma de 410 especies de vertebrados y compararlo con el recepto celular del virus en humanos.

El estudio publicado en “Proceedings of the National Academy of Sciences” ubicó la enzima convertidora de angiotensina-2 o ACE2 en las aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos estudiados. Para este trabajo los investigadores se basaron en 25 aminoácidos de la proteína ACE2 de los seres humanos, responsables de permitir al virus entrar a las células.

Esta técnica se llevo a cabo con el objetivo de identificar los aminoácidos localizados en la proteína ACE2 de las diferentes especies evaluadas similares al del ser humano: “Se predice que los animales con los 25 residuos de aminoácidos que coinciden con la proteína humana tienen el mayor riesgo de contraer SARS-CoV-2 a través de ACE2”, aseguró Joana Damas, autora del artículo.

Después de la detección de los aminoácidos, estimaron que alrededor del 40 por ciento de las especies susceptibles a la transmisión del COVID-19 están clasificadas como “amenazadas” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Para Harris Lewin, otro de los investigadores del trabajo, este descubrimiento abrirá las posibilidades en el ámbito de investigación respecto a la identificación de las poblaciones de animales vulnerables y amenazadas en riesgo por el patógeno.

“Esperamos que inspire prácticas que protejan la salud humana y animal durante la pandemia”, declaró Lewin, quien agregó que entre los mamíferos más afectados se encuentran el gorila occidental de las tierras bajas, el orangután de Sumatra y el gibón de mejillas blancas del norte.

Entre otras de las especies que los autores consideraron que pueden correr un alto riesgo se incluyen mamíferos marinos como ballenas grises y delfines nariz de botella, así como hámsteres chinos.

El riesgo medio lo padecen los animales domésticos como gatos, ganado vacuno y ovejas; los perros, caballos y cerdos son los menos susceptibles.

“Las enfermedades zoonóticas y cómo prevenir la transmisión de humano a animal no es un nuevo desafío para los zoológicos y los profesionales del cuidado de los animales”, explicó el científico Klaus-Peter Koepfli, también consideró que esta nueva información les permitirá planificar iniciativas para mantener a los animales y humanos seguros.