Nueva York. Facebook ofreció disculpas por colocar una etiqueta de “primates” en un video de hombres de raza negra, de acuerdo con un reporte publicado en el diario The New York Times.

El periódico señaló que el video fue publicado por un tabloide en junio y mostraba a hombres de raza negra en altercados con civiles blancos y policías. Al final del video aparecía un mensaje automático que decía “sigue viendo videos sobre Primates”, de acuerdo con el Times.

Facebook inhabilitó la herramienta de inteligencia artificial que mostraba el mensaje, según el Times, ofreció disculpas por lo que catalogó como “un error inaceptable” y afirmó al periódico que investigaría a profundidad a fin de que no suceda algo así de nuevo.

El sábado, Facebook no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Pero una portavoz de la compañía reveló al Times que pese a que Facebook ha hecho mejoras a su inteligencia artificial, “no es perfecto” y tiene “más mejoras por hacer”.

La inteligencia artificial ha etiquetado erróneamente a personas de raza negra antes. En 2015, Google ofreció disculpas después de que su buscador etiquetó una fotografía de dos personas de raza negra como gorilas.