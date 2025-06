Javier Gil es el responsable de implementación y desarrollo de inteligencia artificial (IA) en LaLiga. Es ingeniero industrial. Javier Tebas, presidente de LaLiga, confía en su gestión para gestionar las nuevas formas de consumir fútbol. Gafas virtuales con tamaño de gafas de sol habituales; emisión automática y simultánea de goles históricos, similares al que se acaba de producir; traducción en directo de las protagonistas en zonas mixtas a distintos idiomas... la IA, en plena transformación. Y un apunte interesante, dentro del ‘datatainment’ -la combinación de datos y entretenimiento: las personas de 50 años optimizan mejor que los jóvenes su interacción con la IA. Preguntan mejor en los chatbots al contar con mayor conocimiento.

Javier Gil, en el nuevo videopodcast de EFE Sports Business, reflexiona sobre el presente y el futuro de la IA.

Pregunta: ¿Por qué esta apuesta de LaLiga por la IA y tener la percepción de que en materia de tecnología su empresa siempre va un paso por delante?

Respuesta: Responde a la audacia de nuestro presidente, Javier Tebas, que siempre ha tenido esa visión tecnológica y se ha adelantado a lo que la tecnología nos puede dar. En el caso de la IA no solo va a cambiar del deporte, va a cambiar la sociedad de manera profunda. Ya hemos visto ejemplos en los últimos tres años y el desarrollo de esta tecnología va a ser mayor.

P: ¿Qué novedades tendremos en las transmisiones de la próxima temporada?

R: Guardamos alguna sorpresa en la recámara. Nos estamos adaptando a todas las posibilidades que nos permite la tecnología, la IA entre ellas. Hay una serie de proyectos que estamos preparando de la mano de nuestro socio, Sportian, para hacer mucho más apetecible el consumo de la competición.

P: Mediacoach fue de las primeras herramientas potentes que se desarrollaron en España. No hay ningún club, entrenador o estudioso del fútbol que no emplee esta plataforma. ¿Qué ha aportado esta marca a nivel nacional e internacional?

R: Ha evolucionado y ha cambiado de nombre. Ahora es Sportian Performance. Es una de las herramientas más potentes que entregamos a los clubes y puede que sea una de las razones por la que nuestros clubes son tan competitivos en otras competiciones. Todo influye.

Es un proyecto muy bonito que se basa en una red de cámaras que tenemos por todos los estadios y que nos permite capturar una barbaridad de datos. Procesamos esos datos y damos a los cuerpos técnicos la posibilidad de hacer esas visualizaciones y adelantarse a esos eventos que ocurren durante un partido. El proyecto evoluciona a través de nuestro ‘partner’ tecnológico, Microsoft, a través de ‘Beyond Stats’ y nos permite visualizar esas estadísticas en pantalla, que fue un salto importante.

P: Actualmente tenemos muchos datos sobre la mesa. Y uno que ponderamos los medios de comunicación, no sé si los entrenadores también lo hacen a nuestro nivel, es el de los kilómetros recorridos. ¿Son conscientes de la polémica que señala a aquellos que corren menos que los rivales en las derrotas?

R: Muchas veces no nos damos cuenta pero esa variable de kilómetros recorridos o esfuerzo realizados pueden ser determinantes para la prevención de lesiones. Que los cuerpos técnicos puedan jugar con estas métricas para conseguir sus objetivos es algo interesante. Son herramientas que ponemos a disposición de los clubes y que les permite tomar decisiones más ordenadas en base a su calendario, que es uno de los problemas que sufren nuestros clubes, el tener un calendario apretado.

P: Hay estadísticas que no se recogen en la televisión, como acciones de ruptura de un lateral izquierdo del centro del campo hacia arriba, en qué momento y cuántas veces sube por la banda en el último cuarto… Hay mucha finura en el análisis además de los grandes datos que interesan al público medio...

R: Precisamente estamos desarrollando de la mano de Sportian, y lo veremos en los próximos meses, un modelo propio para identificar esos datos un poco más ‘gourmet’. Y la identificación de jugadas históricas que pueden estar vinculadas a esas que estás viendo en tiempo real. Es un proyecto muy bonito que tenemos en desarrollo.

P: Es decir, si algún jugador marca un triplete, ¿la realización televisiva será capaz de ofrecerte, en directo, la última vez que un futbolista marcó tres goles, por ejemplo?

R: Usamos algoritmos para ver lo que está sucediendo en un encuentro y la inteligencia artificial nos permite clasificar en tipologías de jugadas y buscar en el archivo previamente clasificado. Nosotros tenemos archivado y procesado el metraje de todos los partidos de Primera y Segunda División desde la temporada 2015-2016.

Además, nosotros automatizamos con inteligencia artificial para, por ejemplo, el resumen de los partidos. A los cinco o diez minutos de acabar un partido ya tenemos la opción de generar un resumen de cinco o diez minutos para publicar en diferentes canales. O incluso hacer vídeos más a medida. Por ejemplo, todos los goles de jugadores españoles de esta jornada y que lo hayan hecho con la cabeza. Ya tenemos acceso a esta tecnología y la IA nos permite que el empleado, en este caso, invierta su tiempo en tareas en las que aporta valor, en la parte creativa, por ejemplo. La inteligencia artificial nos ayuda a optimizar procesos en los que el humano no está aportando valor, nos da ese tiempo libre para invertir en esas tareas en las que podemos brillar más.

P: Las formas de ver el fútbol han evolucionado en los últimos años. ¿Tienen captadas por dónde van las audiencias y el perfil de edades de LaLiga?

R: La realidad es que el consumo de fútbol se ha incrementado. Más allá de los 90 minutos del partido. Y especialmente la generación Alfa y la Z tienden a combinar ese consumo de los 90 minutos con otra pantalla, con sus canales en redes sociales… Tenemos medido y detectado que el consumo aumenta. Hace más de un año ya superamos la barrera de 200 millones de seguidores en redes sociales.

Además, la industria del deporte está en una situación de ventaja respecto a otras industrias. Tenemos que tener en cuenta que la IA y la IA generativa, que nos ayuda a generar texto, vídeo y audio de manera automatizada, va a tener unas implicaciones en otras industrias mucho más profundas. Nosotros tenemos una posición de ventaja para usar la tecnología para llegar a más audiencia y customizar y personalizar el mensaje a distintos mercados y realidades socioculturales, distintos idiomas… Es un momento muy bonito para estar vivos. Están ocurriendo muchas cosas y lo importante es que probemos herramientas, metodologías y que nos adaptemos a esta tecnología que es cambiante.

P: ¿Algún día podremos ver que termina un partido y esas zonas mixtas de los futbolistas se vean en otros idiomas?

R: Sí. Tenemos muchos retos a los que tenemos que hacer frente. Hay uno que es toda la capa de gobernanza. A nivel comercial tenemos muchos modelos de IA con grandes niveles de datos. El reto es ser capaces de personalizar ese contenido que tu quieres que un modelo te devuelva. Hay una pata de gobernanza en el que la IA no está exenta de riesgos. En Europa hemos aprobado recientemente el reglamento sobre Inteligencia Artificial y todas las empresas tenemos, desde el 1 de agosto de 2024, dos años para adaptarnos a esta nueva regulación que recuerda al reglamento de protección de datos. En el caso de la IA establece uno importante, que es los riesgos que pueden estar vinculados a su uso. LaLiga está liderando aquí también esta iniciativa y trabajamos ya desde hace varios meses en ello. Vamos a sacar una serie de políticas para que el uso de la IA sea lo más transparente posible y minimizar riesgos. Se ha visto en los modelos de generación de video, muy potentes, por los que no somos capaces de distinguir la realidad de la ficción. En LaLiga lideramos esa posición de uso técnico y regulado de la inteligencia artificial.

P: Gafas de realidad virtual. ¿Cuál es el momento actual que vive esta tecnología?. Minuto y resultado...

R: La inmersión a día de hoy ya es profunda. Las gafas, la experiencia virtual y la realidad mixta aumentada va a ser un cambio profundo a la hora de consumir cualquier tipo de contenido. A nivel comercial, este tipo de gafas necesitan un procesamiento muy potente. Por eso antes eran tan grandes. No sé si llegará antes la miniaturización de las tarjetas gráficas y procesadores hasta que ocupen como una gafa normal -que ahí viviremos una eclosión de las gafas virtuales que transformará totalmente la manera en la que consumimos- o que también tenemos el tema de las redes. Ahora vamos por el 5G. Y las siguientes versiones con más ancho de banda y capacidad de procesamiento pueden permitir que esas gafas estén conectadas a una red y ese procesamiento se produzca en la red. Lo que ocurra antes, en dos, tres o cuatro años será un cambio profundo.

P: Respecto a esa inmersión, ya hay televisiones en las que cuando un jugador celebra un gol parece que se mete en el salón de tu casa…

R: La tecnología está ahí. Las posibilidades son enormes. Uno de nuestros retos es en qué cesta voy poniendo los distintos huevos, elegir proyectos con sentido y que interesen a las audiencias y empujen el desarrollo internacional de nuestros clubes.

P: También es muy importante poner orden y verificación...

R: Siempre he pensado que en el caso del empleado elevado a los niveles de IA que utilice puede ser algo muy potente. También a nivel social corremos el riesgo de tener una crisis del sentido crítico de la información. Desde las instituciones educativas se tiene que empujar y fomentar el sentido crítico de la información, el no dar por buena ninguna información que nos de un modelo. El trabajo de modelos e IA lo veo como un escultor cincelando una piedra; si sabe darle los goles adecuados puedes cincelar el David de Miguel Ángel, pero si no eres capaz de dar esos golpes… estamos perdidos. Las herramientas de IA democratizan de alguna manera el contenido mediocre, no entendido como malo y sí como en el centro de la campana de Gauss. Podemos sobresalir cuando aportamos esa creatividad y ese contexto a la generación del trabajo.

Leí un estudio que decía que, en aquellas personas que saben interactuar con modelos de inteligencia artificial, los que mejores resultados obtienen son la gente de 50 años, porque tienen más contexto para saber si el informe que le da la IA vale o no. Ser capaz de dar ese contexto a las herramientas con las que trabajas es vital.

Esto es ahora. Si echamos la vista atrás a cómo estábamos hace dos años, las herramientas que ya existían entonces han evolucionado mucho por la inversión y financiación, especialmente en Estados Unidos. Es difícil imaginar cómo habrán evolucionado en otros dos años.

P: Al final, ¿la IA es una aliada y no un reemplazo?

R: Totalmente. Todos los que hemos implementado herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día hemos visto cómo ha cambiado la manera en la que trabajamos. Y acabas teniendo un alcance mucho mayor. Aprovechemos la capacidad de multiplicación que nos da el trabajo con herramientas de IA para llegar más lejos.

P: ¿Los empleados de LaLiga reciben formación en IA?

R: Sí. Recientemente lanzamos un plan de adopción interna de IA, que cursaron unos 400 empleados. Intentamos apoyar, no solo coordinando iniciativas y consultoría de herramientas IA, damos esa pata de formación. Es importante que podemos establecer esa formación adaptada. Este primer plan han sido diez sesiones en las que hemos ido viendo distintos aspectos de la IA, desde el trabajo con momentos de lenguaje, geopolítica, parte arancelaria con la venta o no de chips a China… Y toda esa carrera que nos afecta en el día a día. Dar el contexto y herramientas a los empleados, además de una escucha activa, es clave. Estamos muy contentos con los resultados, pero esto solo acaba de empezar.

P: La IA es muy importante en la dirección de recursos humanos, ayudando por ejemplo a reducir tiempos sin ir más lejos en la captación del talento, en identificar CV óptimos...

R: En el caso de LaLiga no lo estamos implementando tanto en analizar perfiles porque creemos que es clave el juicio humano también. Pero sí que hay un caso que es el de la preparación de las entrevistas, o, por ejemplo, a nivel de consultas de nivel salarial o impuestos a través de herramientas alimentadas con datos.

P: También ayuda a nivel logístico, para mejorar como empresa. Por ejemplo, hemos leído que es trascendental en empresas de paquetería para analizar rápidamente cómo está el mundo y concluir la ruta más rápida y por tanto llegar antes que la competencia en la entrega de mercancía...

R: El acceso a los datos es muy importante porque vamos a poder procesarlos de una manera más inteligente. Ahora nos encontramos en un escenario de identificar en qué parte o tecnologías más concretas podemos aprovechar esas automatizaciones que nos permite la IA y la tecnología en general. Es un momento bonito para hacer cambios y trabajar de manera más cómoda para centrar el trabajo en esas tareas en la que el ser humano apunta su valor insustituible.

P: Los futbolistas y entrenadores tienen la opción de consultar su rendimiento en datos justo después del partido. ¿Reciben comentarios de los jugadores?

R: El equipo Sportian Media Coach Performance recibe ese feedback. El acceso a esa información permite tomar decisiones más ágiles. Es una ventaja y desde LaLiga vamos a seguir apoyando todas esas iniciativas y tecnologías que puedan hacer más competitivos a nuestros futbolistas.

P: Ahora surge un nuevo vocablo, ‘el Datatainment’ el dato asociado al entretenimiento. Una nueva forma de consumo del fútbol que abre vías inimaginables hace unos años....

R: La oportunidad está ahí La industria del deporte está en una posición amable para aprovechar esa oportunidad porque tenemos acceso a mucha información. Me encantaría poder adivinar dónde vamos a estar en dos años, pero no es así. Tenemos que estar muy atentos y conocer todas las iniciativas que tenemos disponibles. A nivel interno ya generamos un podcast a través de nuestro embajador digital… Son proyectos muy interesantes que nos permiten estar al día de las novedades y poder recoger esas ideas para implementarlas en LaLiga.