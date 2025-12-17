En un cambio sísmico para uno de los eventos más destacados de la televisión, los Premios Oscar dejarán ABC y comenzarán a transmitirse por YouTube a partir de 2029, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el miércoles.

ABC continuará transmitiendo la ceremonia anual hasta 2028. Ese año marcará el centésimo aniversario de los Oscar.

Pero a partir de 2029, YouTube retendrá los derechos globales para transmitir los Oscar hasta 2033.