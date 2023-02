Microsoft firmó un acuerdo de diez años para llevar los videojuegos de Xbox a los usuarios de Nintendo, incluyendo el popular juego Call of Duty, según anunció este martes el presidente de la tecnológica, Brad Smith.

“Esto es parte de nuestro compromiso de llevar juegos de Xbox y títulos de Activision (empresa de videojuegos) como Call of Duty a más jugadores en más plataformas”, escribió Smith en un tuit.

Según el acuerdo, la misma versión de Call of Duty llegará a los jugadores de Nintendo y Xbox el mismo día.

El acuerdo entre Microsoft y Nintendo fue anunciado en diciembre del año pasado por el director de Xbox, Phil Spencer.

No obstante, Smith no mencionó en su comunicado nada sobre Sony. Microsoft ofreció a Sony un compromiso similar de 10 años con los nuevos juegos de Call of Duty, pero hasta ahora no hay noticias de un posible trato y la prensa especializada ha descrito el proceso de negociaciones como “tenso”.

Por otra parte, tanto Microsoft como Sony se reunirán hoy con los reguladores de la Unión Europea para analizar la adquisición propuesta por Microsoft de adquirir Activision por 68.700 millones.

Este es un momento crucial para la adquisición propuesta por Microsoft, que también se enfrenta a la oposición de los reguladores en el Reino Unido y Estados Unidos por miedo a un posible monopolio.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por su siglas en inglés) de EE. UU. está en el proceso de demanda contra Microsoft para bloquear su compra, mientras que la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido dijo en sus resultados provisionales de su investigación a principios de este mes que el acuerdo podría perjudicar a los jugadores del Reino Unido.