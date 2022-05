Científicos y entusiastas del cielo están atentos ante una posible lluvia de meteoros que pudiera brindar un espectáculo celeste tarde en la noche del lunes 30 de mayo.

Según la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), el probable evento se debe a que un cometa llamado 73P/Schwassmann-Wachmann fue observado fragmentándose en varias ocasiones desde el año 1995, y pronósticos de varios expertos sugieren que en el recorrido que hace la Tierra, nuestro planeta pudiera encontrarse en la noche del lunes con una buena cantidad de residuos liberados durante las recientes fragmentaciones del cometa.

A estos meteoros se les ha llamado “Tau-Herculids” y de resultar visibles, la probabilidad de avistarlos sería de lunes para martes, entre las 12:00 a.m. y 2:00 a.m. con mayor posibilidad cerca de la 1:00 a.m.

PUBLICIDAD

¿Hacia dónde mirar? Aunque el radiante o área del cielo desde donde aparentan surgir sería algo más arriba de la llamada Cacerola Grande, visible a esa hora hacia el noroeste, es altamente recomendable observar desde una silla reclinable o de forma cómoda directamente hacia arriba, debido a que varios meteoros pudiera aparecer por diversas áreas del cielo, aclaró SAC.

“Es importante comprender que solo se trata de una posibilidad, por lo que no podemos tener altas expectativas”, enfatizó Eddie Irizarry, divulgador científico de la SAC a la vez que sugirió observar por si acaso, ya que una lluvia intensa o posible “tormenta de meteoros” es algo que no ocurre con frecuencia. La ausencia de la Luna, que estará en su fase nueva, aumentará la probabilidad de ver meteoros, si es que ocurre el posible evento.

Aunque durante los últimos tres siglos se ha documentado al menos una docena de estos eventos, uno de los más notables se registró hace 56 años. El 17 de noviembre de 1966 la Tierra pasó por una densa zona de residuos del cometa 55P/Tempel–Tuttle, lo que ocasionó el avistamiento de un promedio de 25 meteoros leónidas por segundo, es decir cerca de 90,000 meteoros en una hora.

En el caso de los meteoros Tau-Herculids que tal vez se pudieran ver de lunes para martes, la SAC recomienda observar desde un área oscura y apagar luces exteriores. Se anticipa que su “lenta velocidad” (en comparación con otros meteoros) de 33,500 millas por hora (54,000 km/h), ocasionará que sean algo tenues, siendo visibles mayormente desde áreas alejadas de la contaminación lumínica.

De ocurrir el posible evento astronómico, será visible desde toda América, ya que esa parte del planeta sería la que estaría encontrándose con las partículas liberadas por el cometa 73P/Schwassmann-Wachmann, si es que en efecto, ocurre el probable encuentro.