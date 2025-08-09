El Atlántico permanecía prácticamente tranquilo hasta que comenzó agosto, mes que empieza a encaminarse hacia el pico de la temporada de huracanes.

Esta semana, el Centro Nacional de Huracanes en Miami (CNH) se mantiene atento a dos ondas tropicales que pudieran tener algún tipo de desarrollo ciclónico en los próximos días.

La primera se encuentra en el centro del Atlántico y, a pesar de que hace unos días tenía una alta probabilidad de convertirse en depresión tropical, esas posibilidades se esfumaron luego de que el sistema colapsara su actividad de lluvias y tronadas, además de quedar atrapado por aire seco en su entorno.

PUBLICIDAD

La onda, denominada como el Invest 96L, solo tiene un 20 por ciento de probabilidad ciclónica en los próximos días. Se espera que se mueva hacia el norte del Atlántico.

Mientras, la segunda onda, que acaba de salir de las costas de África, es la que pudiera tener más posibilidades de desarrollo. Según el CNH, aunque el sistema presenta lluvias y tormentas desorganizadas, las condiciones ambientales parecen propicias para que evolucione en los próximos días y se convierta en una depresión tropical.

Por el momento, el CNH le otorga un 40 por ciento de probabilidad ciclónica para los próximos cinco días. Esta onda se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Si alguna de ellas eventualmente se convirtiera en tormenta, llevaría por nombre Erin.

La temporada de huracanes comenzó el pasado 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.