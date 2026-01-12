Santo Domingo, República Dominicana. Tras 30 años de ausencia de aerolíneas dominicanas en el directorio de miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Arajet anunció hoy que ha logrado recibir el certificado de membresía IATA, el principal organismo de representación global de aerolíneas.

Este hito histórico coloca a la aeronáutica dominicana en el mapa global de la industria y consolida el compromiso de Arajet con los más altos estándares internacionales de seguridad operacional, eficiencia y calidad de servicio.

Este nuevo logro potencia el rol de la aerolínea dominicana como conector de las américas a través de sus hubs en Santo Domingo y Punta Cana, lo cual a su vez fortalece a la República Dominicana como un jugador de alto calibre en el turismo global, de acuerdo con la información difundida en comunicado de prensa.

“Lograr esta certificación como miembro de IATA es un paso estratégico que valida nuestro modelo y eleva nuestra propuesta de valor para los pasajeros,” señaló mediante la comunicación escrita Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, quien agregó que “esto impulsa nuestra capacidad para ampliar acuerdos interlínea y optimizar procesos para ofrecer conexiones más simples y confiables a precios accesibles.”.

IATA agrupa a la gran mayoría del tráfico aéreo internacional y promueve procedimientos estandarizados que mejoran la experiencia del cliente, desde la emisión de boletos y el manejo de equipaje hasta la puntualidad y el servicio en aeropuertos. La incorporación de Arajet facilita la adopción de mejores prácticas y soluciones tecnológicas de la industria, alineadas con un crecimiento seguro, eficiente y sostenible.

“Para la República Dominicana este logro significa mayor conectividad, más turismo y nuevas oportunidades de negocio y empleo”, agregó Pacheco. “Con Santo Domingo y Punta Cana como hubs de interconexión, seguiremos acercando el Caribe con Norte, Centro y Suramérica”.

Por su parte, Peter Cerda, vicepresidente Regional Para Las Americas de IATA, estableció: “Ser miembro IATA es un hito que le permite a las aerolíneas ofrecer más beneficios para los pasajeros, sobre todo aumenta conectividad y opciones mediante futuros acuerdos con aerolíneas miembros y socios de la cadena de valor”.

Al ser abordado sobre el impacto de esta membresía para Arajet, Cerda agregó: “No es un secreto que la aviación es fundamental para la región del Caribe. En el caso de La Republica Dominicana, los viajes y el turismo representan casi el 10,6% de su economía total y generan casi 550 mil puestos de trabajo. Es importante que el sector y el gobierno dominicano trabajen juntos para que la aviación se convierta en un motor de crecimiento económico y desarrollo social”.

Arajet adelantó que en las próximas semanas compartirá nuevas iniciativas de producto y conectividad que capitalizarán su membresía a IATA y fortalecerán su red desde y hacia sus ciudades foco

