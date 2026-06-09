Los boricuas han apretado el bolsillo y están gastando menos dinero en su compra de alimentos y productos para el hogar, según detectó la nueva encuesta encomendada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), llamada Radiografía del Consumidor 2026.

“Vemos una reducción, leve pero generalizada, en el gasto promedio mensual lo que apunta a un posible cambio en los patrones de consumo”, alertó el presidente de MIDA, Félix Aponte.

No obstante, los 1,600 participantes de la encuesta detectaron que la situación económica del hogar se mueve entre “peor” o “igual” y describen la situación económica actual de Puerto Rico entre “muy mala” y “mala”. No esperan que progrese. En cambio, auguran que estará “algo peor” o “mucho peor” dentro de un año adicional.

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Para esta Radiografía del Consumidor, MIDA fijó el lema “La lógica de compra del consumidor, de la ecuación de valor a la decisión de compra”. Las entrevistas a los consumidores se hicieron entre febrero a abril. La mira estuvo centrada en ver cómo ha evolucionado el consumidor puertorriqueño en medio de un entorno de incertidumbre económica, cambios globales y transformaciones sociales que impactan directamente la forma en que las personas viven, priorizan y compran.

Richard Valdés, presidente del Comité de Radiografía del Consumidor, presenta los resultados de la nueva encuesta. ( Frances Rosario )

Entre los hallazgos principales, está que la partida de alimentos reflejó una reducción del gasto de 5% o $19, mientras que el gasto en productos del hogar se redujo un total de $18, equivalente a un 14% menos.

Pero, ¿cuánto gasta un boricua en su compra?

Según la encuesta, en el 2025 el gasto en alimentos estuvo en $382. Ahora en el 2026 se redujo a $363. En cuanto a los productos del hogar, la compra del 2025 fue de $127 y ahora bajó a $109.

El 97% de los encuestados dijo que compra productos hechos en Puerto Rico, reflejó la Radiografía.

No se precisó qué tipo de productos prefieren, debido a que los detalles de la encuesta se darán a conocer durante la Convención de MIDA, que se realizará del 25 al 27 de junio en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Sin embargo, Richard Valdés, presidente del Comité de Radiografía del Consumidor, resumió que “el consumidor está redefiniendo sus prioridades” para proteger su presupuesto, la salud y bienestar, hacer valer cada dólar, así como enfrentar una realidad económica cambiante.

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La razón para disminuir los gastos en la compra puede estar relacionada a la “incertidumbre que sufre el consumidor”, indicó el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso.

“Al preguntársele sobre la situación económica de su hogar en comparación con el año pasado, un 31% de los encuestados dice estar peor. Cuando preguntamos por la economía en general, el 66% de los encuestados ven de manera negativa la situación actual y un 54% piensa que estará peor en un año”, detalló.

Habló de una “contracción del gasto” de los puertorriqueños a causa de la alta y prolongada inflación, así como noticias negativas para la economía, como las guerras, aranceles y reducción de fondos federales, entre otros.

¿Con qué dinero compra el boricua? La Radiografía identificó que un 55% saca el dinero de su salario, un 43% de la tarjeta del Programa de Asistencia Nutricional, un 35% del Seguro Social, y 16% de pensiones, entre otros ingresos.

Mientras, la encuesta reflejó que “$6 de cada $10 se van en transportación, hipotecas y alimentos”, expuso Valdés.

En total, representa $677 mensuales en transportación, $581 en hipoteca o alquiler, así como $472 en compra de alimentos y productos del hogar.

La encuesta también apuntó a que el 33% de los entrevistados han considerado irse de Puerto Rico. Los que más dijeron considerar migrar son los de la generación Z, que están entre los 18 a 27 años.

Alegaron que desean mudarse para buscar una mejor oportunidad económica (36%) y mejor calidad de vida (28%).

Ante la reducción del consumo que se registra, los distribuidores de los supermercados aludieron a que sus ventas han sido “inferior a lo normal / insuficiente”. Pero, los supermercados creen que esa demanda está “normal / suficiente”.

De hecho, se detectó una reducción de importaciones a la Isla entre enero a marzo de 2025, que registró $13,886 millones, al mismo periodo para el 2026, que estuvo en $12,899 millones.