Aunque el 1 de enero suele ser un día para compartir en familia, varios comercios abren sus puertas para ofrecer opciones de comida familiar o dar la oportunidad de completar compras pendientes tras las fiestas.

¿Qué comercios en Puerto Rico seguirán operando y cuáles permanecerán cerrados? A continuación detallamos:

Restaurantes

Churchs- Los restaurantes Churchs abrirán en horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Chilis- Abrirán desde las 12:00 del medio día.

Olive Garden- Estarán abiertos de 12:00 a 10:00 p.m.

Longhorn- Abrirán de 12:00 a 10:00 p.m.

Burger King- Algunos de sus establecimientos permanecerán cerrados, y otros operarán en horario regular. Por ejemplo: Los establecimientos de Santa Rosa Mall y San Patricio permanecerán cerrados. Puedes consultar la siguientes publicación.

Supermercados

Econo- Todos los supermercados Econo permanecerán cerrados este 1 de enero, según las redes sociales.

Supermax- Abrirán desde las 6:00 a.m.

Freshmart- Permanecerán cerrados los establecimientos ubicados en Aguadilla, Caguas, Garden Hills, Hato Rey, Carolina y Plazoleta 169. Abrirá únicamente el establecimiento de Condado en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Supermercados Pueblo- Abrirán en horario especial de8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Megatiendas

Walmart- Abrirá en horario de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Marshalls- Todas sus tiendas permancerán cerradas.

Costco- Según su portal, todos sus locales estarán cerrados.

Macy’s- Estará cerrado.

Capri- Sus 17 localidades permanecerán cerradas.

Farmacias

Walgreens- Según un comunicado publicado en su portal, la gran mayoría de sus tiendas en Puerto Rico y Estados Unidos estarán abiertas, aunque las horas pueden variar según la ubicación.

Farmacias Caridad- La mayoría de sus establecimientos operarán en horario especial de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Locales como los ubicados en Plaza Las Américas, San Patricio Plaza y Plaza del Caribe permanecerán cerrados.