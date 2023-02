Ni un Casio, ni una imitación de Rolex.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) alertó este jueves del peligro que se corren los consumidores al adquirir y regalar artículos falsificados o pirateados.

Son carteras, zapatos, gafas, relojes y joyería que a simple vista parecieran ser originales, pero que a días de usados pueden comenzar a descomponerse, ocasionar alergias u otros problemas de salud, así como contribuyen a mantener actividades delictivas del bajo mundo.

Para detener este mercado de contrabando, el CBP lanzó la campaña “No engañes a tu San Valentín con productos pirateados”, informó el especialista de Asuntos Públicos de la agencia federal, Jeffrey Quiñones.

La manera más fácil de identificar estos productos pirateados es que no están en las tiendas oficiales de las marcas.

“Lo van a ver en farmacias y tienditas en toda la Isla o en el baúl del carro de su vecina, ya usted sabe que son productos pirateados. Todo lo que encuentra mal parqueado por ahí”, afirmó la directora de la División de Propiedad Intelectual del bufete McConnell Valdés, Dora Peñagarícano.

El precio y la calidad de los productos también es trascendental a la hora de identificar productos falsificados, indicó la directora asociada interina de Comercio Internacional del CBP, Mabel Dávila.

A modo de ejemplo, se indicó que una pulsera Cartier con un precio de $6,000 no se puede comprar a $200 o una cartera Tous de $500 no se pueden conseguir a $39.99. Estos precios rebajados dan a demostrar que no son productos originales.

También mostraron carteras Tous despintadas o agrietadas, así como una cartera Gucci en el que el tamaño de las G es de diferente tamaño.

Dávila también señaló que si los artículos huelen a plástico o llegan de países como China, Hong Kong, Malasia, Singapur, India, República Dominicana, México y Colombia son indicativos que pudiesen ser pirateados.

La peor parte de regalar un artículo pirateado es que la persona puede pasar un gran bochorno.

Peñagarícano, quien impone demandas contra vendedores de estos artículos copiados a nombre de sus verdaderos productores, comentó que durante una intervención a un comercio en Plaza Las Américas llegó una señora quejándose por la calidad de su pulsera Cartier, pues se le abría. Allí se enteró que el regalo que su esposo le dio en su primer aniversario de boda era falsificado.

“Es capaz y le cueste el matrimonio”, saltó, cuando habló que la pulsera era un “Love Bracelet” que se supone solo se puede abrir con un destornillador especial.

El llamado principal de Dávila es que si desea comprar un producto de marca o de lujo que acuda a la tienda original o a través de la página cibernética oficial del artículo.