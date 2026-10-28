Por mucho tiempo, varias amistades me insistieron en que fuera a buscar la famosa casa ubicada en un barrio de Mayagüez que fue abandonada hace décadas con un Mustang antiguo dentro del garaje.

Y es famosa no solo por el Mustang, sino porque -supuestamente- está embrujada.

Así que un día por fin les hice caso y planifiqué el largo viaje hacia la ruralía mayagüezana para buscar el famoso Mustang embrujado. Lo planifiqué tan bien, que escogí un domingo de octubre para coincidir con la época de Halloween.

Mustang embrujado en casa de Mayagüez. Fotos: Andrés O’Neill ( Andrés O'Neill )

Eso sí, ya lo había intentado antes. En una ocasión en la que ya de por sí estaba en Mayagüez documentando otros carros, aproveché y busqué el lugar. Pero eso fue luego de un largo día de grabaciones y de tomar fotografías. Ya estaba cansado, con poca paciencia y ya oscurecía, por lo que aborté la expedición luego de un gran rato de dar vueltas y reversazos por barrios y estrechas carreteras de campo. No logré encontrar la casa, pero después me di cuenta de que estuve muy cerca.

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Y es que en esa primera ocasión no le dediqué el tiempo que merecía la búsqueda de una gran leyenda urbana.

La encontré la segunda vez que fui, pero tampoco fue tan fácil. Transité por sectores muy desolados; áreas tétricas de maleza alta y con muchas casas abandonadas, pero no la que buscaba. Ninguna era la famosa casa del Mustang.

De momento, luego de un viraje dentro del barrio Bateyes vi una estructura alta que me lució familiar. Era una casa de tres pisos en muy malas condiciones y en medio de una cuesta.

Lo que quedaba era, simplemente, el esqueleto de una casa muy grande. Mantenía sus rejas mohosas, pero solo eso, ya que no tenía puertas ni ventanas.

Le pasé lentamente por el frente y al observar la marquesina vi algo que me confirmó que por fin había encontrado la famosa casa embrujada: un viejo Mustang parcialmente desmantelado, oxidado y con la apariencia de que una vez estuvo envuelto en llamas.

Por dentro está lleno de basura y no queda rastro de las decoraciones interiores. La cabina está en puro metal oxidado con la misma apariencia quemada que tienen partes de la carrocería. Aún mantiene el guía, pero solo quedan sus metales internos. Aparte del moho y las quemaduras, estructuralmente luce bien. Se ve bien cuadrado de como si nunca hubiera sido chocado.

Le falta el bonete, lo que expone un motor V8 parcialmente desmontado.

El mal estado de la casa y del carro, las rejas oxidadas, las cadenas sujetando los portones y un amuleto de una herradura en la entrada de la marquesina crean una atmósfera muy lúgubre.

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Hay varias historias sobre la casa y el Mustang y las razones por las que yacen en un abandono que ya lleva décadas. Se menciona un divorcio contencioso, problemas siquiátricos severos y hasta se dicho de una gran pegá en la lotería que después causó desgracias.

Pero la historia más persistente es que la familia que vivió allí enfrentó serios problemas financieros (igual que medio Puerto Rico hoy en día). Con tal de salir a flote, el padre hizo un pacto con el diablo para que le trajera prosperidad. A partir de ahí comenzaron las situaciones paranormales.

Se dice que se escuchaban inexplicables ruidos nocturnos, voces, se veían sombras, celajes y se percibían presencias sobrenaturales.

Las manifestaciones se intensificaron tanto, que la familia abandonó la residencia… pero dejaron el Mustang. Aparentemente las presencias se quedaron allí porque se alega que continúan ocurriendo cosas.

De hecho, mientras grababa la casa desde afuera, pasó un residente del sector y me dijo: “¡Mera, no te pegues ahí que eso está embruja’o!”.

El Mustang mismo ha protagonizado algunas de las anécdotas paranormales.

Se dice que han tratado de robarlo, especialmente cuando estaba en mejores condiciones. Según se cuenta, trataron de hurtarlo amarrándolo con cadenas para remolcarlo con una grúa. Pero, en más de una ocasión las cadenas se rompieron. Es como si la presencia que reina en esa casa quisiera que el Mustang se quede allí para siempre.

Happy Halloween, my friends!