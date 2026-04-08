Delta Air Lines anunció el martes que va a subir los precios por facturar equipaje, como parte de una oleada de compañías aéreas estadounidenses que responden al aumento de los precios del combustible para aviones relacionado con la guerra en Oriente Medio.

A partir del miércoles, la mayoría de los pasajeros de rutas nacionales e internacionales de corta distancia pagarán 10 dólares más por la primera y segunda maleta facturada, y 50 dólares más por facturar una tercera. De este modo, las tarifas ascenderán a 45 dólares por la primera maleta, 55 dólares por la segunda y 200 dólares por la tercera, según Delta.

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“Estas actualizaciones forman parte de la revisión continua de Delta de los precios en todo su negocio y reflejan el impacto de la evolución de las condiciones globales y la dinámica de la industria”, dijo la aerolínea en un comunicado.

Es la primera vez en dos años que Delta aumenta las tarifas de equipaje facturado en vuelos nacionales. Las tarifas de los vuelos internacionales de larga distancia no se verán afectadas.

El consejero delegado Ed Bastian dijo a los inversores el mes pasado que el aumento de los precios del combustible para aviones ya había añadido unos 400 millones de dólares a los gastos operativos de Delta desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero. Los ejecutivos de United Airlines y American Airlines informaron de aumentos similares.

El precio medio del galón de combustible de aviación en Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York era de 4.69 dólares el lunes, frente a los 2.50 dólares de justo antes de la guerra, según Argus Media. El índice U.S. Jet Fuel Index de esta empresa de información sobre el mercado de la energía registra los precios medios en los principales centros de distribución.

Delta dijo que las maletas gratuitas seguirán estando disponibles para los clientes que vuelen en cabinas premium, el personal militar en servicio activo, los titulares de tarjetas de crédito de marca compartida y los miembros de determinados niveles de fidelidad.

La decisión de la compañía sigue a anuncios similares de United y JetBlue, que subieron las tasas de equipaje la semana pasada, aunque mantuvieron las primeras maletas facturadas gratuitas para algunos clientes.

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Las compañías aéreas de todo el mundo han tenido que lidiar con la volatilidad de los mercados del petróleo, ya que los combates cerca del Estrecho de Ormuz -por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial- interrumpen el suministro global. Dado que el combustible para aviones se refina a partir del crudo, las oscilaciones de los precios de la energía repercuten rápidamente en los costes de las compañías aéreas. El combustible suele ser el segundo mayor gasto después de la mano de obra.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.