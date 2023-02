Los tiempos cambian, pero si hay algo que se mantiene intacto es la costumbre de regalar flores, chocolates y peluches en el Día del Amor y la Amistad. Aunque esta mercancía sigue siendo imprescindible para estas fechas, los obsequios relacionados al bienestar y la belleza han cobrado auge, ya sea por el deseo de regalar algo diferente y único o por la intención de crear un ambiente que sea inolvidable.

Y es que, indiscutiblemente, el 14 de febrero es una de las festividades que mayor movimiento económico genera en el País, pero el impacto de esas ventas depende principalmente del día de la semana en que se celebre. Según Lourdes M. Aponte Rodríguez, presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), si la festividad cae un día de la semana, los comercios tienen mayores probabilidades de hacer buenos números.

PUBLICIDAD

“La realidad es que a nivel de la celebración sabemos que es el quinto evento, después de las vacaciones de Navidad y del Día de Madres que son bastante concurridos. Estamos esperanzados de que, a diferencia de otros años, como cae martes (hoy), puede haber un movimiento mayor, tanto por el compartir de compañeros de trabajo que hacen celebración y se van de almuerzo, otros que acuden con sus parejas a visitar restaurantes”, expresó Aponte.

Según la presidenta del CUD, para estas fechas, las floristerías, las farmacias y aquellos lugares donde se confeccionan arreglos, son los establecimientos que tienen mayor captación de clientes, lo que deja claro que la tradición de obsequiar flores y otros elementos no se ha perdido, por el contrario, sigue siendo un “must” sorprender en oficinas, lugares de trabajo o escuelas, con un arreglo de cualquier tipo.

“En términos de las tendencias en ventas, el primer lugar siempre lo van a tener las floristerías, las personas suelen ordenar ese detalle y enviarlo a oficinas. Así que, por ese lado, estamos viendo, aparte de los retos por la inflación -que son elementos que están en la ecuación- aunque no sean las mismas ventas del pasado, las tendencias en las flores y las rosas marcan mucho la temporada. Incluso, en muchas floristerías están aconsejando que hagan una reservación porque puede ser un producto que no se consiga”, dijo Aponte.

Enid Monge, propietaria de Floristería Estrellita y Algo Más en Carolina, por su parte, asegura que la tradición de que cupido conquiste con flores, peluches y chocolates, sigue presente.

PUBLICIDAD

“La manera en que los puertorriqueños celebran a sus seres queridos en el Día del Amor y la Amistad se ha mantenido, suelen enviar un arreglo de flores, sobre todo con rosas, los chocolates predilectos u obsequiar peluches del típico osito y los globos. Durante los 25 años que tengo aquí se ha mantenido esa actividad con las rosas. Ha habido épocas que se desvía un poquito y vienen las prendas y cosas así. Pero no ha variado gran cosa”, explicó Monge, quien asegura que lo más que piden los clientes son los arreglos grandes.

“Ha habido muchas cosas modernas que han surgido, pero la gente prefiere lo habitual, que son los arreglos bien altos con flores, chocolates y peluches”, sostuvo la propietaria de la floristería.

Hablando de los peluches, preguntamos también si aquellos famosos peluches de perritos Sad Sam, que tanto auge tuvieron en la época de los años 90 y principios del 2000, aún continúan adornando con sus “ojitos tristes” algunos de los arreglos que prepara.

“Aquí no, en particular no me los piden, antes si no habían Sad Sam no era un buen arreglo. Pero, ahora no, sí buscan peluches, pero son más los ositos de enamorados que nunca pasa de moda”, comentó Monge. Otros de los regalos más populares para estas fechas son los vinos y el champagne. Según la presidenta del CUD, esta industria ha tenido un auge, sobre todo para estas fechas.

“Ha habido una tendencia de la venta de vinos y de las bebidas alcohólicas. En esta temporada la tendencia mayormente es regalar champagne o alguna botella de vino blanco y vino tinto. Ha habido una tendencia, porque es un regalo que no es perecedero, puedes obsequiarlo y la persona lo guarda y es algo que puedes regalarles a los caballeros”, aseguró la directiva.

PUBLICIDAD

Otro renglón de productos de los más buscados para celebrar San Valentín, son los postres, entre ellos las fresas con chocolate, los arreglos frutales, entre otros gustitos que reflejen esa dulzura del amor y la amistad.

“La venta del artículo del chocolate es un ‘must’, las fresas con chocolates y también se están usando mucho los ‘cake pops’. También esos arreglos que ves elaborados con frutas simulando un ramillete de flores, es una tendencia se está viendo con mayor auge que en el pasado. Ahí ha entrado algo para el cuentapropista, es que hay un espacio de oportunidad también en lo que es la industria creativa. Tenemos muchas personas que están confeccionando postres, galletitas, este tipo de detalles directos y de consumo. También ha habido un aumento de querer regalar algo diferente y que la persona lo pueda compartirlo o disfrutar”, señaló Aponte.

Uno de los cambios que se destacan en estos tiempos es que los consumidores ahora buscan regalar experiencias a sus seres queridos y muchos optan por obsequiar certificados de lugares como spa, salones de belleza, entre otro tipo de servicios que tienen el objetivo de brindar un momento de relajación, cuidado personal y un mimo para esa persona especial.

“No es el regalo tradicional, pero gusta mucho esos certificados de regalo, como spa, masajes, faciales. En la industria de la belleza también hay unas tendencias de aumento en esta temporada porque es algo que gusta a las personas. Están buscando la variedad y cuando uno obsequia, uno quiere que la persona experimente algo memorable y que ese obsequio sea para que la persona lo aprecie”, sostuvo la presidenta del CUD.

PUBLICIDAD

Precisamente, esa ha sido la experiencia de Dianalee Resto, propietaria de Kanela Spa en Fajardo, quien asegura que en los últimos años las personas buscan brindar este tipo de experiencias con mayor consciencia porque son un regalo que genera bienestar y saca de la rutina y el estrés a ese ser querido.

“Todo el mundo lleva un tren de vida totalmente diferente y buscan estos lugares para relajarse. Es un detalle de amor propio porque las mismas personas piden de regalo ser llevado a un spa para poder sentirse mimados, en un lugar lleno de paz y relajación, de donde salgan renovados y con la piel tersa. Entiendo que sigue en aumento este tipo de regalos y no solo en San Valentín, sino todo el año porque las personas están buscando más cuidar su salud tanto emocional como física y están más consciente porque hay mucho estrés en el diario vivir. Es preciso ver como las personas entran a lugares así y salen llenos de vida”, comentó Resto.

Del mismo modo, María Teresa Borges, de Beautiful Body en Caguas, ha visto un auge en su estética para estas fechas, no solo de mujeres sino también de hombres y de parejas que buscan obsequiar una experiencia de compartir en un ambiente de relajación.

“Se está moviendo mucho el bienestar. Las personas quieren un ratito desconectarse, recibir masajes y ahora lo más que compran son servicios como tratamientos faciales, masajes, manicura y pedicura. Para San Valentín optan mucho por los masajes en pareja, incluso estamos viendo muchos más hombres interesados. Las personas están más conscientes de su salud, de quitarse el estrés y de compartir esto en pareja”, dijo la propietaria, quien también cuenta con clínicas en Bayamón y Dorado.

PUBLICIDAD

Y si de momentos románticos y memorables se trata, aunque pareciera algo del pasado, cada vez se hace más popular el llevar serenatas a ese ser amado.

Así lo asegura Carlos Padilla, trompetista y propietario de Mariachi Tequila en Puerto Rico. “El mariachi es para cualquier ocasión, sea desde una serenata sorpresa, cumpleaños, boda, quinceañero, pero para el Día de los Enamorados las personas buscan regalar algo que no hayan regalado todos los años, algo diferente y un regalo particular es una serenata con mariachi que no sea costosa ni muy larga”.

“Son muchas las personas que nos llaman para llevar serenatas a los trabajos escuelas y hogares porque nos comentan que quieren regalar algo diferente que no sea chocolates, globos y flores. Las personas quieren impresionar e impactar con su regalo”, mencionó el trompetista, quien tiene varias ofertas y pueden conseguirlo en su página de Facebook Mariachi Tequila en Puerto Rico.

Otra de las opciones de las parejas para la celebración del Día del Amor, es visitar una hospedería o motel, muchos de los cuales están llenos para estas fechas. Fior Dominicci, gerente del Motel La Hamaca en San Juan, afirma que la pandemia tuvo un impacto el año pasado para esta celebración, pero esperan que este año sea mayor el flujo de clientes.

“El año pasado hubo un poco de merma, entendemos que por la pandemia, esperamos que este año sea un poco mejor, pues ya desde la semana antes ha comenzado bastante flujo de vehículos y, como cae martes, esperamos que fin de semana esté lleno”, afirmó la gerente. Para estas fechas de los enamorados, Dominicci comentó que muchos solicitan la habitación ejecutiva y las que cuentan con jacuzzi. Además, buscan incluir al servicio de la habitación la compra de algún vino o champagne, mientras otros solicitan hasta decoraciones para hacer del momento uno más especial.

“Hay matrimonios que nos han llamado para pedirnos sugerencias de qué habitaciones son mejores y muchos nos piden botella de champagne o vino. Muchas veces nos piden decoraciones, pero nosotros no lo trabajamos, pero les decimos que pueden venir antes y decorar la habitación para que sorprendan a esa persona especial”, concluyó la gerente.