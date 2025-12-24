Desde grandes almacenes hasta supermercados, la mayoría de los minoristas en Estados Unidos cierran temprano en Nochebuena y permanecen cerrados todo el día de Navidad, mientras que otros optan por reducir sus horarios. Sin embargo, también hay un pequeño grupo de negocios que permanecerá abierto durante las fiestas.

Antes de salir corriendo esta Navidad —ya sea para comprar regalos de última hora o simplemente para salir de casa— es recomendable verificar los horarios de funcionamiento, que pueden variar según la ubicación. En caso de duda, llame con anticipación o consulte los horarios específicos en línea para las tiendas de su vecindario.

Aquí hay un resumen de las principales cadenas durante el día de Navidad este año:

¿WALMART ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD?

Walmart estará cerrado el día de Navidad y reabrirá a las 6 a.m. del 26 de diciembre.

¿COSTCO ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD? Todos los almacenes de Costco en EE. UU. estarán cerrados el día de Navidad.

¿CVS ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD? Muchas ubicaciones de CVS tendrán horarios modificados en Navidad. Se recomienda a los clientes llamar con anticipación o verificar los horarios locales en línea.

¿WALGREENS ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD? Las tiendas Walgreens estarán abiertas en Navidad, aunque los horarios de la farmacia pueden variar. Todas las ubicaciones 24 horas continuarán abiertas. Puede verificar los horarios locales aquí.

¿STARBUCKS ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD? Muchas ubicaciones de Starbucks estarán cerradas en Navidad, mientras que algunas pueden tener horarios limitados. Es mejor verificar en línea con anticipación.

¿MCDONALD’S ESTÁ ABIERTO EN NAVIDAD?Muchas ubicaciones de McDonald’s en EE. UU. están abiertas durante las fiestas como Navidad, pero los horarios varían según la ubicación. Los consumidores pueden usar el localizador de tiendas en línea de la cadena para confirmar.

¿QUÉ TIENDAS ESTÁN CERRADAS EN NAVIDAD?Otras tiendas de comestibles, conveniencia y minoristas cerradas en Navidad incluyen: