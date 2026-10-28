La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo este miércoles las tasas de interés entre 3.75% y 4%, tal como anticipaban los analistas, en una decisión respaldada por 10 de los 12 integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

La determinación se produce en un escenario en el que la inflación continúa por encima de la meta del 2% establecida por el banco central. Según la Fed, el índice de precios al consumidor (IPC) se ha mantenido sobre el 3% durante los últimos tres meses, impulsado, en parte, por el aumento en los precios de los combustibles en medio de los conflictos en Irán y Ucrania.

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Dos integrantes del comité, Lisa Cook y Beth Hammack, votaron en contra de mantener las tasas sin cambios y favorecieron un incremento de un cuarto de punto porcentual. Los mercados anticipan que la Fed podría volver a subirlas en su reunión de diciembre.

En su comunicado, el organismo señaló que la economía estadounidense continúa expandiéndose a un ritmo sólido, aunque persiste un alto nivel de incertidumbre, en parte debido a los acontecimientos geopolíticos. También destacó la resiliencia del gasto de los consumidores, el crecimiento de la productividad y la solidez de la inversión de capital.

La Fed indicó, además, que el crecimiento del empleo se mantiene estable y que la tasa de desempleo apenas ha registrado cambios.

La reunión de dos días concluyó en vísperas de la publicación, este jueves, de nuevos datos sobre el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE, en inglés) y el producto interior bruto (PIB).

Las proyecciones apuntan a que el indicador PCE reflejará un crecimiento cercano al 3.7%, mientras que se espera que la economía estadounidense registre una expansión superior al 3%. Estas cifras podrían influir en la próxima decisión de política monetaria de la Fed, prevista para diciembre.