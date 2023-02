La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por su sigla en inglés) informó este miércoles que alrededor de 4.9 millones de botellas del limpiador multiusos Fabuloso fueron retirados del mercado dado que estos podrían contener una bacteria que pondrían en riesgo a personas con el sistema inmunológico comprometido y otras condiciones de salud.

Según el periódico The New York Times, los productos decomisados por su fabricante, Colgate-Palmolive, se vendían en tiendas en línea como Amazon y otros negocios, así como en los establecimientos Walmart, Home Depot, Dollar General, Family Dollar entre las fechas de diciembre del año pasado y este mes de enero.

Además, el mismo fabricante destacó que los productos de Fabuloso afectados contaban con cantidades “inadecuadas” de un preservativo, lo que provocaría el desarrollo de bacterias en el limpiador. Algunos de los productos tenían las fragancias de lavanda, limón, océano, “pasión de frutas (passion of fruits)” y “frescura de primavera (Spring Fresh)”.

Los productos retirados pueden contener las bacterias “Pseudomonas aeruginosa” y “Pseudomonas fluorescens”, que pueden entrar al cuerpo humano a través de la inhalación, los ojos o una brecha en la piel. El aviso de la CPSC destaca que a pesar que las personas con sistemas inmunitarios sanos no suelen verse afectadas por la bacteria, las personas con sistemas inmunitarios debilitados, dispositivos médicos externos o afecciones pulmonares subyacentes podían contraer una infección grave si se exponen a estos organismos.

Por su parte, la comisión reguladora sostuvo que todavía no se han reportado incidentes relacionados al producto, sin embargo, Colgate-Palmolive exhortó al público general que tenga estos productos a que no los utilicen, pero que no vacien las botellas antes de descartarlos de sus hogares. Asimismo, la empresa aseguró que los clientes afectados tienen derecho a una compensación. o un remplazo del producto.