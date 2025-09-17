TOTE Maritime Puerto Rico anunció que ha sido oficialmente certificada como Great Place to Work, un reconocimiento que valida la cultura de confianza, respeto y colaboración que distingue a la empresa.

Según se indicó en declaraciones escritas, la prestigiosa certificación se otorgó tras la participación de sus empleados, quienes evaluaron positivamente el ambiente laboral de la organización. Según la metodología de Great Place to Work, TOTE Puerto Rico alcanzó una calificación sobresaliente en el Trust Index, que mide cómo los empleados perciben la cultura organizacional en dimensiones como:

Credibilidad: confianza en el liderato y claridad en la comunicación.

Respeto: trato justo, apoyo y cuidado hacia los empleados.

Orgullo: satisfacción y sentido de pertenencia en el trabajo que realizan.

Camaradería: relaciones positivas y colaboración entre colegas.

“Estoy sumamente complacida de compartir que TOTE Maritime Puerto Rico ha sido certificada como “Great Place to Work”, gracias a la participación activa de nuestros empleados y el respaldo de nuestros líderes en todo el proceso. Este logro es un reconocimiento directo a nuestra gente, que hace posible que TOTE sea mucho más que una empresa de transporte: somos una familia comprometida con el desarrollo y el bienestar de Puerto Rico”, expresó Ana Medellín, gerente senior de Recursos Humanos.

La ejecutiva añadió que “esta certificación es un testimonio del ambiente laboral positivo que cultivamos en TOTE, donde nuestros equipos no solo se desarrollan profesionalmente, sino que también participan activamente en iniciativas de alto impacto para Puerto Rico. Desde el voluntariado y las alianzas con organizaciones sin fines de lucro hasta las oportunidades de crecimiento de nuestro talento, este reconocimiento refleja el orgullo de ser parte de la empresa líder en la importación de alimentos, medicamentos, artículos de primera necesidad y otros bienes esenciales para la isla.”