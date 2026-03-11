El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que hoy, miércoles, será un día lluvioso para gran parte de Puerto Rico, con la posibilidad de tormentas eléctricas en varias zonas de la Isla.

Según el informe diario de la agencia, publicado en su portal oficial, durante la mañana se esperan “aguaceros pasajeros frecuentes” a través del este de Puerto Rico. En horas de la tarde, la actividad de lluvia se desplazará hacia el oeste de la Isla.

“Aguaceros con posibles tronadas” podrían afectar distintas áreas del país, indicó el SNM, que también advirtió que continuarán las condiciones ventosas en Puerto Rico.

De acuerdo con la agencia, el patrón ventoso persistirá durante el día de hoy y podría extenderse, al menos, hasta el viernes.

Ante este panorama, el SNM recomendó a la ciudadanía no olvidar la sombrilla y mantenerse atentos a las actualizaciones del tiempo y a posibles cambios en las condiciones del clima.