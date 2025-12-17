El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió avisos de oleaje alto, inundaciones costeras y corrientes marinas peligrosas para playas del norte, este y oeste de Puerto Rico, ante condiciones marítimas que representan un riesgo para la seguridad pública.

Según informó la agencia en su boletín diario, las condiciones adversas responden a la llegada de una marejada del noroeste, que provocará oleaje fuerte y playas peligrosas al menos hasta el jueves.

Las olas rompientes podrían estar entre 10 y 15 pies. Ante este escenario, el SNM exhortó a la ciudadanía a mantenerse fuera del agua.

“La llegada de una marejada del noroeste resultará en oleaje y playas peligrosas hasta al menos el jueves. Por lo tanto, se han emitido una Advertencia de Inundaciones Costeras, Advertencia de Resaca Fuerte, Advertencia para Embarcaciones Pequeñas y un Riesgo Alto de Corrientes Marinas a lo largo de las aguas costeras y mar abierto del Atlántico y los pasajes. ¡Manténgase fuera del agua!“, indicó el SNM en su informe.

[Dec 17] A northwesterly swell will bring breaking waves of 10-15ft. Several Advisories are in effect for Atlantic waters, local Passages & exposed beaches. STAY OUT OF THE WATER! 🌊 #prwx #usviwx pic.twitter.com/AWlI416ImN — NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 17, 2025

Las zonas identificadas como más vulnerables al oleaje alto, la erosión costera y las inundaciones incluyen Piñones, a lo largo de la carretera 187; Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Cristiana en Loíza; Fortuna en Luquillo; los sectores Pueblo y Tamarindo en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jarealito en Arecibo; La Boca en Barceloneta; Machuca en Manatí; Puerto Nuevo en Vega Baja; Ocean Park en San Juan; y Barrio Espinal en Aguada.

Ante la peligrosidad de estas condiciones marítimas, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a seguir todas las indicaciones de seguridad, mantenerse fuera del agua y evitar actividades recreativas en playas y áreas costeras. Asimismo, recomendaron permanecer atentos a los boletines y actualizaciones del Servicio Nacional de Meteorología, que continuará monitoreando el evento.