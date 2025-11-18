Mientras una marejada afecta las condiciones marítimas para la costa norte, así como porciones del oeste y este de la Isla, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan anticipó la llegada de una onda tropical para este próximo domingo que afectará las condiciones del tiempo.

Para este viernes, se observarán condiciones típicas del trópico, que incluye riesgo limitado de calor en áreas urbanas, así como probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas en la tarde.

El consejo principal es para que los bañistas para que no entren a nadar en playas desde Mayagüez por todo el litoral norte hasta Humacao.

Se indicó que hay un riesgo elevado de corrientes marinas, las cuales son capaces de arrastrar a los bañistas hacia mar adentro y aumentar las probabilidades de ahogamiento.

“Las corrientes de resaca son potentes canales de agua que fluyen rápidamente alejándose de la orilla. Suelen producirse en zonas bajas o rupturas del banco de arena y cerca de estructuras, como rompeolas y muelles... Si te atrapa una corriente de resaca, pide ayuda a gritos. Mantén la calma, no te agotes y permanece a flote mientras esperas ayuda. Si tienes que nadar para salir de una corriente de resaca, nada paralelo a la orilla y de regreso hacia la playa cuando sea posible. No intentes nadar directamente contra la corriente, ya que te cansarás rápidamente”, se explicó en el informe.

Se indicó que el peligro en el mar continuaría hasta mañana, sábado.

Para hoy, “un sistema de alta presión sobre el Atlántico central mantendrá vientos del este-sureste”, dijo el SNM.

Se anticipó lluvia, pero el informe se concentra en estipular que a medida se acerque la onda tropical a la zona aumentarían los riesgos de inundaciones.

“Existe una alta probabilidad de inundaciones urbanas y de pequeños arroyos el domingo, ya que se espera que los niveles de humedad alcancen sus valores máximos durante el período de pronóstico... A medida que este sistema se acerque al Caribe oriental, se espera que aumente la humedad”, se indicó en el informe meteorológico.

Se anticipa que la onda pudiese dejar sobre dos pulgadas de lluvia sobre Puerto Rico para el domingo.

“Como resultado, la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas aumentará desde la noche del sábado hasta el domingo, a medida que la onda tropical se desplace sobre las islas. La actividad de chubascos y tormentas eléctricas se concentrará en el este de Puerto Rico desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo, extendiéndose hacia el oeste durante el día. Aunque se espera que estos chubascos se desplacen rápidamente a medida que se intensifiquen los vientos”, se detalló.