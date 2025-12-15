Aumento en la humedad provocará aguaceros y vientos en Puerto Rico hoy
¡No deje su sombrilla!
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) advirtió que hoy, lunes, se espera un día de condiciones variables, con aguaceros y vientos en la región.
Según el informe diario de la agencia, un aumento en la humedad provocará nubosidad y aguaceros que llegarán temprano en la mañana a las Islas Vírgenes estadounidenses y se extenderán a Puerto Rico “a lo largo del día”.
“El encharcamiento de agua en carreteras y áreas de poco drenaje, particularmente en el oeste y este de Puerto Rico, es posible”, lee el informe.
El día también contará con vientos de leves a moderados, con ráfagas que podrían alcanzar alrededor de 15 millas por hora, según el SNM.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y a seguir las recomendaciones de las agencias oficiales.