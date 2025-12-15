El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) advirtió que hoy, lunes, se espera un día de condiciones variables, con aguaceros y vientos en la región.

Según el informe diario de la agencia, un aumento en la humedad provocará nubosidad y aguaceros que llegarán temprano en la mañana a las Islas Vírgenes estadounidenses y se extenderán a Puerto Rico “a lo largo del día”.

“El encharcamiento de agua en carreteras y áreas de poco drenaje, particularmente en el oeste y este de Puerto Rico, es posible”, lee el informe.

El día también contará con vientos de leves a moderados, con ráfagas que podrían alcanzar alrededor de 15 millas por hora, según el SNM.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y a seguir las recomendaciones de las agencias oficiales.