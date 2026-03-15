Un mosaico amplio y errático de tiempo severo retumbó a través de gran parte de los Estados Unidos el domingo, la caída de fuertes nevadas y carreteras intransitables en el Medio Oeste Superior, mientras que los vientos fuertes dañinos barrió a través de las llanuras. Incluso Hawai se vio afectado, con partes afectadas por graves inundaciones.

Porciones del sur medio se prepararon para tormentas eléctricas de última hora del día que los pronosticadores dicen que se extenderá hacia el este y el lunes amenazan una gran franja del este de Estados Unidos, con los estados del Atlántico medio -incluyendo Washington, DC- más en riesgo de fuertes vientos y tornados.

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Sucesivas rachas de nieve, viento y mal tiempo “van a afectar a la mitad oriental de Estados Unidos”, dijo en una entrevista el meteorólogo jefe de AccuWeather, Tyler Roys. Más allá de la amenaza para la vida y la propiedad, “si se trata de ráfagas de viento de una línea de borrasca, ventisca o nieve, o simplemente el viento debido a la tormenta, usted está mirando a varios aeropuertos importantes que se verán afectados.”

Más de 30.5 centímetros de nieve cayeron en algunas partes de Minnesota y Wisconsin hasta el domingo por la mañana, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional, y es probable que caigan varios centímetros más en la zona de Minneapolis en medio de las advertencias de ventisca del servicio meteorológico.

Advertencias de condiciones peligrosas de la carretera se emitieron a través de Minnesota, Michigan y Wisconsin, donde los funcionarios de transporte advirtieron de empeoramiento de las condiciones el domingo con baja visibilidad y carreteras cubiertas de nieve.

“Las carreteras se están volviendo intransitables en muchos de los condados del norte de Wisconsin”, dijo el Departamento de Transporte de Wisconsin en las redes sociales. “Por favor, manténgase fuera de las carreteras para mantenerse a sí mismo ya otros seguros”.

Las condiciones meteorológicas también causaron quebraderos de cabeza al transporte aéreo, con cientos de cancelaciones.

Más de 600 vuelos con origen o destino en el aeropuerto internacional de Minneapolis-Saint Paul fueron cancelados el domingo, según FlightAware, un sitio web que realiza un seguimiento de las interrupciones de vuelos. También se cancelaron decenas de vuelos con destino a Detroit.

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Las áreas del centro de Wisconsin y la Península Superior de Michigan es probable que vea más de 2 pies (61 centímetros) de nieve, con mayores totales aislados, dijo Roys. Las menores acumulaciones de nieve en lugares como Chicago y Milwaukee a finales del domingo y el lunes todavía es probable que crear problemas para los viajeros, agregó.

Aunque hasta el domingo se había informado de pocos o ningún apagón relacionado con la tormenta del fin de semana, unos 150,000 clientes de servicios públicos de Ohio, Pensilvania y Michigan -donde las rachas del viernes alcanzaron los 137 km (85 mph)- seguían sin electricidad a primera hora del domingo, según PowerOutage.us, que realiza un seguimiento de los apagones en todo el país.

Alrededor de 30 miembros de la Guardia Nacional de Nebraska han sido desplegados para ayudar a combatir múltiples incendios forestales en una amplia franja de praderas y pastizales, informó la Agencia de Gestión de Emergencias del estado.

Tres de los mayores incendios forestales han dañado más de 2,331 km2, según la agencia, incluido uno identificado por las autoridades como el incendio del condado de Morrill, que ha quemado más de 1,813 km2.

En un comunicado de prensa, el gobernador de Nebraska, Jim Pillen, instó a los residentes a seguir las órdenes de evacuación emitidas a nivel local y añadió que “se suponía que los vientos iban a ser extraordinarios” el domingo.

El servicio meteorológico emitió un aviso de vientos fuertes el domingo para la mayor parte de Nebraska, con ráfagas de viento de hasta 60 mph (97 kph) posible en medio de la caída de nieve. Roys dijo que los fuertes vientos afectarán a una región de la frontera entre EE.UU. y México a los Grandes Lagos, y de Denver hacia el este a los Montes Apalaches.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de que una línea de fuertes tormentas con vientos dañinos cruzaría gran parte del este de EE.UU. a última hora del lunes. Debía comenzar el domingo por la tarde en los valles del Mississippi, Tennessee y Ohio.

Se esperaba que la amenaza de tormenta entrara en los Apalaches a última hora del domingo y primera del lunes, para desplazarse después hacia la costa este, donde se esperaban “fuertes tormentas con vientos dañinos generalizados y varios tornados” durante el día del lunes, según un informe del servicio meteorológico.

Un tramo de partes de Carolina del Sur a Maryland parecía más probable que experimenten vientos particularmente dañinos lunes por la tarde, dijo el servicio meteorológico. Eso podría incluir Raleigh, Carolina del Norte; Richmond, Virginia y la capital de la nación. El servicio meteorológico dijo que un aumento - aunque mucho menor - el riesgo se extendía hacia el norte a una parte de Nueva York y el sur hasta el norte de Florida.

La lluvia también siguió cayendo el domingo en Hawai, donde se han inundado hectáreas de tierras de cultivo y viviendas, se han cerrado carreteras y se han abierto refugios.

Las inundaciones repentinas han sido un problema en los últimos días en Maui, Molokai y la Gran Isla, donde la lluvia había estado cayendo de 2,5 a 5,1 centímetros (1 a 2 pulgadas) por hora durante la noche, según la Agencia de Gestión de Emergencias de Hawai.

PowerOutage.us dijo que alrededor de 48,000 clientes de electricidad estaban sin energía en las primeras horas del domingo.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.