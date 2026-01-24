El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde de este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos del oeste.

En un primer informe, se estableció que para los pueblos de Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Las Marías, Mayagüez y San Germán ya se ha registrado hasta 1.5 pulgadas de lluvia y se espera que continúen los aguaceros durante el periodo bajo advertencia, que es hasta las 4:15 p.m.

“Inundaciones menores se reportan o son esperadas en un corto periodo en el área bajo advertencia”, detalló Meteorología.

Mientras, en un segundo informe se incluyó a los pueblos de Aguada y Rincón bajo advertencia de inundaciones hasta las 5:00 p.m.

El informe detalla que para estos pueblos ya se acumula una pulgada de lluvia y se espera una pulgada adicional durante el periodo bajo advertencia.

Se recomendó a los conductores a no transitar en áreas inundadas.