Más de una decena de municipios están esta tarde bajo advertencia de inundaciones, reportó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La agencia informó a través de sus redes sociales que en San Sebastián, Isabela y Moca hay una advertencia de inundaciones hasta las 6:00 p.m.

Mientras, en Adjuntas, Barranquitas, Corozal, Ciales, Comerío, Morovis, Lares, Orocovis, Utuado, Naranjito y Jayuya, también hay advertencia de inundaciones, pero para estos pueblos, se extenderá hasta las 7:00 p.m.

Según el SNM, se esperan “inundaciones menores en zonas bajas y con mal drenajes”, así como “crecidas en pequeños arroyos y riachuelos normalmente secos”, “corrientes peligrosas en vados”, “agua sobre carreteras” y “desbordamiento en zonas con mal drenaje”.

Relacionadas

  1. Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos

  2. Familias de víctimas de inundaciones en España expresan dolor y rabia a un año de la tragedia

“Algunos vados podrían quedar intransitables”, advirtió.

De estar encontrar una carretera inundada mientras está conduciendo, no deberá transcurrirla.

“Si encuentra carreteras inundadas, dé la vuelta y no se arriesgue. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos. Esté atento a su entorno y no conduzca por carreteras inundadas”, exhortó.