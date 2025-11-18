Más de una decena de municipios están esta tarde bajo advertencia de inundaciones, reportó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

La agencia informó a través de sus redes sociales que en San Sebastián, Isabela y Moca hay una advertencia de inundaciones hasta las 6:00 p.m.

Mientras, en Adjuntas, Barranquitas, Corozal, Ciales, Comerío, Morovis, Lares, Orocovis, Utuado, Naranjito y Jayuya, también hay advertencia de inundaciones, pero para estos pueblos, se extenderá hasta las 7:00 p.m.

Según el SNM, se esperan “inundaciones menores en zonas bajas y con mal drenajes”, así como “crecidas en pequeños arroyos y riachuelos normalmente secos”, “corrientes peligrosas en vados”, “agua sobre carreteras” y “desbordamiento en zonas con mal drenaje”.

“Algunos vados podrían quedar intransitables”, advirtió.

De estar encontrar una carretera inundada mientras está conduciendo, no deberá transcurrirla.

“Si encuentra carreteras inundadas, dé la vuelta y no se arriesgue. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos. Esté atento a su entorno y no conduzca por carreteras inundadas”, exhortó.