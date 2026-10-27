Puerto Rico tendrá este martes una combinación de calor, humedad, aguaceros y condiciones marítimas peligrosas, con especial atención a las regiones sur y sureste, donde las lluvias persistentes pudieran provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, una advertencia de calor está vigente para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, ante las temperaturas elevadas que se esperan durante el día, particularmente en las zonas costeras y urbanas.

Durante la madrugada, mientras el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes experimentaron cielos mayormente despejados o parcialmente nublados, aguaceros y tronadas avanzaron desde aguas del mar Caribe hacia el suroeste de la Isla. Estas condiciones produjeron periodos de lluvia moderada y localmente fuerte.

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Las temperaturas mínimas se mantuvieron por encima de los valores habituales para octubre en buena parte de la región. En las zonas costeras se registraron temperaturas entre mediados de los 70 y bajos 80 grados Fahrenheit, mientras que en el interior de Puerto Rico los termómetros fluctuaron entre mediados de los 60 y los 70 grados.

Sur y sureste con mayor riesgo de inundaciones

El calor y la humedad persistirán este martes, mientras los vientos del sureste pudieran transportar aguaceros hacia sectores expuestos a esa dirección del viento. También se anticipa el desarrollo de más precipitaciones durante la tarde y la noche.

El mayor riesgo de inundaciones se concentrará en el sur y sureste de Puerto Rico, donde la repetición de aguaceros fuertes pudiera ocasionar inundaciones repentinas, urbanas y en pequeños riachuelos.

En otras zonas, las lluvias más intensas podrían provocar acumulaciones de agua en las carreteras y en áreas con drenaje deficiente.

Aunque una zona de alta presión en los niveles superiores de la atmósfera pudiera limitar la extensión y el desarrollo vertical de los aguaceros, el calentamiento diurno, la humedad disponible y la interacción de las brisas marinas con el terreno podrían favorecer tronadas aisladas.

Cualquier tormenta que se desarrolle podría producir descargas eléctricas y lluvia localmente intensa.

Oleaje peligroso e inundaciones costeras

Las condiciones marítimas también representan un riesgo, particularmente en las playas expuestas al norte de Puerto Rico, donde durante la noche se reportaron olas rompientes de entre ocho y 12 pies.

Durante las primeras horas de la mañana, las boyas de Rincón, Arecibo y San Juan registraron alturas significativas de las olas de aproximadamente siete, cinco y seis pies, respectivamente. El oleaje del norte tenía periodos de entre 12 y 13 segundos.

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La combinación de mareas astronómicas más altas de lo normal y el fuerte oleaje pudiera provocar inundaciones costeras localizadas durante la marea alta, especialmente en terrenos bajos vulnerables de la costa norte y en otros sectores costeros expuestos.

El avance de las olas sobre la costa también pudiera agravar las inundaciones en las áreas más vulnerables.

¿Qué se espera para los próximos días?

El patrón atmosférico mantendrá condiciones cálidas y húmedas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes hasta el miércoles, debido a las temperaturas del mar por encima de lo normal y al flujo de humedad desde el sur.

Aunque se anticipa una disminución gradual de la humedad disponible, todavía podrían desarrollarse aguaceros pasajeros y actividad de lluvia durante las tardes.

Para el miércoles, los modelos favorecen las mayores acumulaciones de lluvia en el interior y oeste de Puerto Rico, donde los aguaceros más fuertes pudieran ocasionar inundaciones en carreteras y zonas de drenaje deficiente.

El panorama podría cambiar el jueves con el acercamiento de un sistema de baja presión en los niveles superiores de la atmósfera. Sin embargo, los modelos GFS y europeo ECMWF proyectan menos humedad disponible que el miércoles, lo que pudiera limitar la cobertura de los aguaceros.

Por ello, los pronósticos favorecen acumulaciones de lluvia menores el jueves, aunque las temperaturas cálidas persistirán, especialmente en las zonas costeras y urbanas.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones del SNM, en particular ante el riesgo de inundaciones en el sur y sureste, las condiciones peligrosas del mar y la posibilidad de inundaciones costeras en sectores vulnerables.