El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que se espera brisa fuerte para hoy, lunes, y los próximos días, además de anticipar el desarrollo de aguaceros pasajeros sobre distintas zonas de la Isla.

Según el informe diario de la agencia, se esperan aguaceros pasajeros sobre las áreas a barlovento de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de Estados Unidos durante la mañana.

[NOV 24] Mostly sunny with passing showers. | Mayormente soleado con aguaceros ocasionales.



Brezzy winds in the comign days. | Brisa fuerte en los próximos días.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/PCvAN0Czs7 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 24, 2025

“Estos aguaceros podrían extenderse hacia el interior y el suroeste de Puerto Rico en horas de la tarde”, indica el informe, que también avisa sobre “brisa fuerte” desde hoy en adelante.

Para el resto de esta Semana de Acción de Gracias, el SNM anticipa la formación de tronadas aisladas en horas de la tarde a mediados de semana. Sin embargo, estas no deben ser significativas y no se esperan inundaciones, ya que la actividad de lluvias será limitada y de corta duración.

La principal amenaza durante estos días será el posible oleaje peligroso y el aumento en el riesgo de corrientes marinas, indicó el SNM. Se espera un repunte en los vientos combinado con una débil marejada del norte, creando condiciones marítimas riesgosas para bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada.