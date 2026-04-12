El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este domingo un aviso de inundaciones para varios municipios del norte y centro de Puerto Rico, ante el incremento de lluvias en la Isla.

Según el informe, los municipios de Arecibo, Barceloneta, Ciales, Florida, Manatí, Morovis y Vega Baja se encuentran bajo el aviso hasta las 5:30 de la tarde de hoy.

“Se esperan cantidades adicionales de lluvia de 1 a 3 pulgadas sobre el área. Esta lluvia adicional resultará en inundaciones menores”, advirtió el SNM.

⚠️ARECIBO, BARELONETA, CIALES, FLORIDA, MANATÍ, MOROVIS & VEGA BAJA⚠️



Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones



Until | Hasta: 5:30 PM AST Apr 12, 2026.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/0a1goLgCSu — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 12, 2026

Asimismo, Lares, Las Marías, San Sebastián y Utuado también están bajo el aviso hasta las 5:30 de la tarde.

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La advertencia indica que se registrarían tormentas eléctricas en las zonas afectadas.

Estas lluvias han contribuido a saturar los suelos en varias regiones de la Isla, lo que aumenta la vulnerabilidad ante nuevos eventos de lluvia. En ese contexto, las autoridades han advertido que para mañana se anticipan más lluvias asociadas al paso de una vaguada sobre Puerto Rico, razón por la cual el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) llamó a la ciudadanía a extremar precauciones.

Se exhorta a la población a mantenerse atenta a los informes oficiales y actuar con prudencia ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.