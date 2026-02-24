El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que hoy martes se espera un aumento en la actividad de lluvias en Puerto Rico, acompañado de tormentas eléctricas en distintas regiones.

Según indicó la agencia en su informe diario, los ciudadanos deben estar atentos a períodos de lluvia intensa que podrían provocar aumentos rápidos en el nivel de los ríos y acumulaciones significativas de agua en la carretera.

Toda la Isla estará expuesta a la inestabilidad atmosférica, incluidas las islas municipio de Vieques y Culebra. No obstante, se anticipa que los pueblos del centro —como Utuado, Adjuntas, Jayuya y Ciales— registren las mayores acumulaciones de lluvia, de acuerdo con el pronóstico.

“¡Manténgase atento al clima y planifique en consecuencia!”, exhortó el SNM, al advertir que podrían generarse condiciones peligrosas en las carreteras debido a la acumulación de agua y la reducción en la visibilidad.

Además, existe un riesgo moderado de corrientes de resaca en las playas del norte de Puerto Rico y en Culebra. “Nade cerca de salvavidas y respete el significado de las banderas”, recomendó la agencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse pendiente de los informes del tiempo y de cualquier aviso o advertencia que pueda emitirse durante el día.