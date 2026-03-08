El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que este domingo será un día ventoso en Puerto Rico, con la posibilidad de lluvias pasajeras en distintas zonas de la isla.

Según indicó la agencia, algunos aguaceros pasajeros continuarán moviéndose sobre y alrededor de Puerto Rico a lo largo del día. Al mismo tiempo, las condiciones ventosas persistirán, lo que provocará oleaje picado y un riesgo alto de corrientes marinas, especialmente en playas a lo largo de la costa norte.

“Tenga un paraguas a la mano y manténgase informado”, exhortó el SNM en su informe.

Las autoridades también advirtieron que los aguaceros podrían provocar carreteras mojadas en algunos momentos del día, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de manejo. Por ello, recomendaron a los conductores transitar con precaución y reducir la velocidad cuando se registren lluvias.